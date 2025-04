Dates du Bac Sport 2025 en Tunisie et des examens qui précédent la session principale du baccalauréat

Le Bac Sport 2025 en Tunisie est prévu du 14 au 26 avril dans l’ensemble des gouvernorats du pays. Le ministère de l’Éducation annonce que 140 490 élèves participeront cette année à l’épreuve d’éducation physique du concours bac 2025.

Ce sont 54 000 garçons et 86 500 filles qui sont concernés par l’épreuve Bac Sport. Ces dernières représentant 61,5 % des candidats à cette épreuve incontournable.

L’organisation logistique est également conséquente : 2 190 cadres éducatifs encadreront les examens dans 251 centres répartis sur le territoire national Tunisien.

Par ailleurs, 3 445 élèves ont été dispensés des épreuves du Bac Sport et 947 établissements scolaires, publics et privés, sont impliqués dans cette session du Bac 2025.

Les examens pratiques et oraux pour certaines matières, telles que l’informatique, la technologie appliquée et l’éducation musicale, auront lieu entre le 15 et le 26 mai 2025.

Ces épreuves sont essentielles pour évaluer les compétences des étudiants dans des domaines spécifiques.

Rappelons que les épreuves écrites de la session principale de l’examen du baccalauréat en Tunisie, Bac 2025, commenceront le 2 juin 2025 et se poursuivront les 3, 4, 9, 10 et 11 juin.

Tekiano