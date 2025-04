Film Agora de Alaeddine Slim : une oeuvre ambitieuse qui explore des questions profondes sur l’humanité

Le film Agora de Alaeddine Slim, troisième long-métrage du réalisateur Tunisien, après The Last of Us (2016) et Tlamess (2019) est une fiction dramatique d’une durée de 99 minutes, produit par Exit Productions (Tunisie) et Cinenovo (France).

Il est réalisé avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’Image (Tunisie), Centre National du Cinéma (France), Red Sea Foundation (Arabie Saoudite), AFAC (Liban), Doha Film Institute (Qatar), Visions Sud Est (Suisse) et Hubert Bals Fund (Pays-Bas).

Ce film Tunisien a reçu le prix “Pardo verde” dans la compétition internationale au festival international du film de Locarno 2024 (festival catégorie A). Ce prix a été décerné pour son engagement écologique et artistique.

Le jury du festival Locarno a salué unanimement son “audace artistique”, son “intégrité”, et son “appel poétique à l’action pour éviter un nouveau cataclysme…

En tête d’affiche du film Agora on trouve les acteurs Neji Kanaweti, Bilel Slatnia, Sonia Zarg Ayouna et Majd Mastoura. Les artistes Fathi Akkari, Slim Dhib et Noomen Hamda participent également à cette oeuvre cinématographique. Agora se veut une œuvre ambitieuse qui explore des questions profondes sur l’humanité tout en expérimentant avec la forme cinématographique.

Depuis ces débuts, le réalisateurs tunisien Ala Eddine Slim développe un style unique en mêlant mysticisme et imagination pour créer des univers entiers et uniques au sein de ses films.

Dans Agora, Ala Eddine Slim explore la lutte de l’humanité pour dépasser les blessures non résolues d’un passé collectif, tout en reflétant également ‘le rêve et/ou le cauchemar de deux animaux observant la stupidité humaine’.

L’artiste tunisien déclare au magazine The New Arabe que l’idée du film ne s’est pas imposée à lui d’emblée. Tout a commencé par l’image d’un chien bleu et d’un corbeau observant le retour de disparus.

« Un jour, se souvient-il, j’écoutais un podcast intitulé De quoi rêvent les chiens ? C’est ce titre qui m’a inspiré : et si tout le film était vu à travers le regard des animaux ? »

À partir de là, le scénario a progressivement évolué. En le retravaillant, il a orienté le récit comme étant le rêve — ou peut-être le cauchemar — de ces deux créatures. Ce va-et-vient entre le monde animal et l’univers humain l’a profondément captivé, chaque espèce semblant évoluer dans une réalité qui lui est propre.

Le rêve imaginé d’un chien bleu et d’un corbeau noir sert de trame à l’histoire du retour de trois personnes disparues dans leur ville natale, réapparaissant sous forme de fantômes…

Bande-annonce du film Agora : https://www.youtube.com/watch?v=xDLIVc9s4qc

Synopsis du film Agora de Alaeddine Slim : Dans une ville lointaine et recluse, des disparus aux allures énigmatiques reviennent. Une tension s’installe alors dans la ville. Fathi, inspecteur de la police locale, essaie de percer le mystère avec l’aide d’Amine, son ami médecin. Fathi enquête, Amine analyse, mais rapidement ils se figent devant l’étrangeté du phénomène.

Un deuxième inspecteur de police débarque de la capitale pour élucider l’affaire. Une fracture s’installe entre ceux qui sont prêts à accueillir les revenants et ceux qui voient en leur retour une malédiction.

Une équipe de médecins rejoint Fathi, Amine et Omar depuis la capitale, pour les soutenir mais surtout pour éviter la propagation des rumeurs. Quel est le point commun entre les disparus ?

La sortie du film Agora de Alaeddine Slim dans les salles de cinéma Tunisiennes est prévue pour mercredi 16 avril 2025. L’avant-première nationale s’est faite à la salle Le Rio de Tunis.

Sara Tanit