Kia EV3 parmi les trois finalistes de trois catégories des World Car Awards 2025 

Kia EV3 a été retenu parmi les trois finalistes de trois catégories aux World Car Awards 2025. Les lauréats potentiels de l’édition 2025 de cette prestigieuse élection mondiale ont été annoncés en ligne, après avoir été sélectionnés par un jury international composé de 96 journalistes automobiles issus de 30 pays différents.

Dans quelles catégories Kia EV3 a-t-il été désigné parmi les trois finalistes ?

Sur une liste initiale de 52 candidats, EV3 s’est classé parmi les trois premiers dans trois catégories différentes :

• ‘World Car Design of the Year’ (design mondial de l’année)

• ‘World Electric Vehicle’ (véhicule électrique mondial de l’année)

• ‘World Car of the Year’ (voiture mondiale de l’année, victoire générale) Quelles sont les principales caractéristiques de Kia EV3 ?

EV3 rend accessible au plus grand nombre la technologie résolument innovante du Kia EV9, nouveau porte-étendard de la marque, établissant ainsi de nouvelles références sur le segment des SUV 100% électriques compacts. Kia EV3 affiche un design extérieur audacieux et avant-gardiste associé à un intérieur pratique et innovant gage d’un maximum d’habitabilité, de fonctionnalité et de confort.

Du mouvement vient l’inspiration

EV3 revendique une autonomie exceptionnelle de 605 km et peut recharger sa batterie de 10 à 80% en 31 minutes*, offrant ainsi une remarquable polyvalence. Son espace intérieur spacieux garantit une habitabilité, un confort et une accessibilité optimales, tandis que les systèmes d’aide à la conduite avancés (ADAS) et les mises à jour à distance (OTA) contribuent à améliorer l’expérience de conduite.

Conçu pour rendre les VE plus accessibles, Kia EV3 accélère la transformation de Kia en un fournisseur de solutions de mobilité durables.

Quels prix Kia a-t-elle décrochés lors des précédentes éditions des World Car Awards?

L’année dernière, Kia EV9 a réalisé un doublé en décrochant les titres de ‘World Car of the Year’ et de ‘World Electric Vehicle of the Year’.

Lors des éditions précédentes, Kia avait déjà remporté trois victoires aux World Car Awards :

• Kia EV6 GT – ‘World Performance Car of the Year’ en 2023

• Kia Telluride – ‘World Car of the Year’ en 2020 (non commercialisé en France) • Kia Soul EV – ‘World Urban Car’ en 2020

Quand les lauréats des World Car Awards 2025 seront-ils annoncés ?

Les lauréats des six catégories seront annoncés le mercredi 16 avril 2025 lors de la cérémonie de remise des World Car Awards organisée dans le cadre du salon international de l’automobile de New York (NYIAS).

