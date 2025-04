Bled el Abar l’exposition, du 18 avril au 28 juin 2025 au 32 Bis à Tunis

L’exposition Bled el Abar ou Pays des Puits sera présentée du 18 avril au 28 juin 2025 à l’espace 32 Bis à Tunis. Ce projet est porté par le collectif Bled el Abar, constitué des architectes Vanessa Lacaille, Mounir Ayoub et Hamed Kriouane.

Bled el Abar est le nom autrefois donné par les habitants du désert tunisien à un territoire délimité au nord par le Chott el-Djérid, au sud par le Grand Erg Oriental, à l’est par le Djebel Dahar et à l’ouest par la frontière algérienne.

Aujourd’hui encore, une constellation de puits jalonne les routes des nomades et d’anciens nomades qui se sont installés et ont vécu dans cet environnement pendant des siècles.

Ces points d’eau sont des lieux de refuge, des sources de vie — pour eux, pour leur bétail, ainsi que pour la flore et la faune sauvage. Ces puits sont des espaces d’hospitalité pour tout ce qui vit. Mais pour combien de temps encore ?

La carte, les photographies, les vidéos et le livre relatant la restauration de l’un de ces puits ont été réalisés en collaboration avec ceux qui vivent dans le pays des puits et qui le font vivre. Ensemble, nous revendiquons une lutte pour la vie dans le désert contre sa disparition.

Cette exposition est un voyage à travers ce territoire séculaire, façonné par des enjeux sociaux, politiques et environnementaux contemporains. Elle annonce également le début d’un projet : la préservation des puits dans le désert.

Le collectif Bled el Abar est composé de l’architecte et paysagiste Vanessa Lacaille, de l’architecte, journaliste et critique d’architecture Mounir Ayoub, ainsi que de l’architecte et agriculteur Hamed Kriouane.

Leur travail collaboratif a débuté en 2023 lors de leur participation à la 18ème Biennale d’Architecture de Venise. En 2025, l’exposition Bled el Abar marque la fondation du collectif dont l’objectif est la préservation des puits dans le désert tunisien.

