Exposition rétrospective de l’Algérien Hamid Zénati ‘The Birds Are Chirping Above the Tree’ au centre d’art B7L9

L’exposition rétrospective de l’Algérien Hamid Zénati ‘The Birds Are Chirping Above the Tree’ est présentée au centre d’art B7L9 par la Fondation Kamel Lazaar et le Goethe Institut Tunis à partir du 18 avril 2025.

“The Birds Are Chirping Above the Tree” — une phrase qui porte les doux échos de l’enfance, les premiers murmures du langage, et le lien profond entre les mots, les images et la mémoire, telle que reflétée dans la toute première leçon d’arabe de l’artiste Hamid Zénati, apprise en Algérie.

La Fondation Kamel Lazaar et la succession de Hamid Zénati, avec le soutien du Goethe-Institut Tunis, ont le plaisir de présenter cette exposition traduite en français par Les oiseaux chantent au-dessus de l’arbre. Cette exposition rétrospective captivante célèbre l’univers audacieux et visionnaire de Hamid Zénati (1944–2022) au centre d’art B7L9.

L’exposition réunit un ensemble impressionnant d’œuvres de Zénati : tissus peints à la main, fresques murales, carnets, céramiques, photographies, vêtements et objets du quotidien transformés.

Ces pièces dialoguent avec des œuvres choisies dans la collection de la Fondation Kamel Lazaar et celles d’artistes prestigieux tels que Ammar Farhat, Abdelaziz Gorgi, Abderrazak Sahli, Baya, Nja Mahdaoui, Safia Farhat, Néjib Belkhodja, Brahim Dhahak, Mahmoud Sehili, Ali Bellagha, Dia Azzawi, Adel El Siwi, Larbi Cherkaoui, Souhila El Bahar. Ensemble, elles composent une traversée initiatique dans l’univers d’un créateur inclassable.

L’exposition vous invite à plonger dans l’univers sans limites de Zénati — un monde où les couleurs vives, les motifs complexes et les surfaces rebelles s’unissent pour créer un voyage émotionnel à travers la résistance, l’espoir et la transformation.

Hamid Zénati est né à Constantine. Il émigre dans les années 1960 vers l’Allemagne de l’Ouest et s’installe à Munich. Autodidacte, il façonne une œuvre libre de toute filiation académique, explorant inlassablement les matières, les formes, les motifs et les couleurs.

Plutôt que d’embrasser les normes du marché de l’art, il a bâti un monde habité par la mémoire et l’intuition, où chaque motif devient prière silencieuse, chaque couleur, un souffle vivant.

Le vernissage de l’exposition rétrospective de l’artiste l’Algérien Hamid Zénati ‘The Birds Are Chirping Above the Tree’ aura lieu le vendredi 18 avril à 18h00 et se poursuit jusqu’au 20 juillet 2025.

