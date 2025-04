Le Salon de l’Agriculture Biologique et de l’Agroalimentaire, Bio-Expo 2025, à Tunis du 17 au 19 avril

Le Salon de l’Agriculture Biologique et de l’Agroalimentaire, Bio-Expo 2025, se tient à Tunis du 17 au 19 avril et ce dans une 15ème édition au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), à Tunis.

Cet événement phare rassemblera cette année plus de 100 exposants issus de divers gouvernorats tunisiens, mettant en lumière la richesse et la diversité de la filière bio en Tunisie.

Bio-Expo 2025 représente une opportunité stratégique pour les producteurs biologiques et les acteurs de l’agroalimentaire. Ce salon leur permet non seulement de présenter leurs produits certifiés bio, mais aussi de développer leur réseau professionnel à l’échelle nationale et internationale.

cet événement est également une aubaine pour les visiteurs, qui pourront découvrir et acquérir des produits 100 % biologiques, provenant de différentes régions de la Tunisie.

L’agriculture biologique : un secteur en pleine croissance en Tunisie

Lamia Oueslati, Directrice du Salon, a mis en avant l’importance stratégique de l’agriculture biologique pour la Tunisie. Elle la considère comme un levier essentiel pour la protection de l’environnement, la santé du consommateur, ainsi que pour la promotion des exportations.

Actuellement, le pays compte environ 6 200 agriculteurs opérant dans ce secteur.

Les produits exposés lors de cette édition proviennent d’environ 20 gouvernorats tunisiens. Parmi les incontournables :

– Le pistache bio de Gafsa,

– Les dattes bio de Kébili,

– Et l’excellente huile d’olive bio de Sfax.

L’agriculture biologique ne se limite pas aux fruits et légumes. Lamia Oueslati a tenu à rappeler que le salon mettra également en avant des produits cosmétiques biologiques, comme l’huile de figue de barbarie, un produit tunisien prisé à l’export, notamment en Europe. Deux entreprises tunisiennes sont d’ailleurs spécialisées dans l’exportation en grande quantité de cette huile précieuse.

Le programme de Bio-Expo 2025 prévoit en plus de l’exposition de produits bio, des conférences, des ateliers pour enfants pour les initier à une alimentation saine et durable, et un concours gastronomique.

Tekiano avec TAP