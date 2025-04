Pavillon Tunisien à Expo 2025 Osaka : entre tradition et innovation

La Tunisie brille sur la scène mondiale avec son pavillon, véritable ambassadeur de son identité et de son savoir-faire, inauguré lors de l’Exposition Universelle ‘Expo 2025 Osaka’ organisé sous le thème ‘Partenariat en Innovation, Sciences et Technologies’.

Le pavillon Tunisien incarne la richesse culturelle et l’excellence technologique tunisienne. Il a été inauguré dimanche 13 avril 2025, en présence de personnalités éminentes telles que l’Ambassadeur de Tunisie à Tokyo, Ahmed Chafra, le Commissaire général de la Tunisie à l’Expo et Mourad Ben Hassine, Président Directeur Général du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Cyrine Kanzari, directrice du pavillon et les architectes Mourad Zoghlami et Mariem Chaieb Berayana ont dévoilé un espace unique baptisé ‘Résonance’.

Ce lieu immersif se déploie en quatre espaces sensoriels distincts révélés lors de la conférence de presse à Tunis, à savoir ‘Écho’, ‘Élan’, ‘Éveil’ et ‘Essence’, qui invitent le visiteur à un voyage du passé au futur, renforçant ainsi l’image de la Tunisie en tant que pont entre cultures et témoin de son histoire millénaire et de ses aspirations modernes.

La participation de la Tunisie à Expo Osaka 2025 au Japon, s’inscrit dans une longue tradition de présence aux grandes expositions internationales, de Londres en 1851 à Dubaï en 2020.

Par cette démarche, la Tunisie réaffirme son rôle stratégique sur la scène internationale et son engagement à promouvoir une image économique, culturelle et touristique forte.

Le pavillon tunisien, en exposant le fruit d’un partenariat entre innovation et tradition, se positionne comme une destination incontournable pour investisseurs et partenaires internationaux.

En parallèle, le pavillon tunisien à Osaka se distingue non seulement par son design novateur mais aussi par son programme culturel et économique riche. Découvrez le dans ses photos partagées par le CEPEX :

Il est à rappeler que ce voyage immersif se résume comme suit :

L’Écho : première station, ouvre le voyage. Ici, les hologrammes des masques carthaginois prennent vie, racontant des histoires enfouies. Chaque goutte d’eau devient un trésor, rappelant la sagesse ancestrale de la gestion de l’eau dans ces terres arides. Les murmures des ancêtres s’élèvent, critiquant les maux modernes : la pollution, le réchauffement, la destruction de ce trésor précieux. Chaque reflet, chaque son, marque l’esprit des visiteurs. L’Élan : invite ensuite à une plongée dans l’immensité. Dans la pénombre, le désert tunisien s’étend sous un ciel étoilé. Ce passage est un espace suspendu entre deux mondes, où la petitesse de l’homme face à l’univers se révèle dans le silence. Des boîtes magiques vont délivrer des histoires captivantes du passé. L’Éveil : un espace immaculé. Ici, la modernité tunisienne s’expose, resplendissante. La Tunisie se présente comme un carrefour de savoirs, ouverte à l’innovation et aux collaborations internationales. Chaque image, chaque son, est un hommage à un pays en mouvement, ancré dans l’avenir mais nourri par ses racines profondes. En sortant, le visiteur traverse un jardin de jasmins, enivré par l’odeur de ces fleurs éphémères, comme un dernier souffle de bonheur simple et pur. Ce voyage restera à jamais gravé dans la mémoire du visiteur, comme un écho de la Tunisie résonnant à travers le temps et l’espace.

Des événements phares rythmeront cette exposition universelle, tels que la Journée de la Femme le 12 août, la Journée nationale tunisienne le 13 août, ainsi que la Journée économique le 18 août, qui marquera le renforcement de la coopération bilatérale avec le Japon et l’Asie de l’Est – prélude à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9).

Par ailleurs, des Semaines Thématiques mettront en lumière des initiatives innovantes telles que “Un village, un produit” (OVOP) et le tourisme thermal (ONSEN), valorisant ainsi l’économie locale et la richesse du patrimoine tunisien.

Au cœur du pavillon, l’espace « Essence » présente une sculpture majestueuse d’Hannibal et une mosaïque d’olivier, symboles forts de l’histoire et de la nature tunisienne, tandis que « El Meïda », une table en bois d’olivier, invite les visiteurs à découvrir l’art de l’hospitalité tunisienne.

Les Expositions Universelles, désignées officiellement sous le terme d’« Expositions Internationales Enregistrées », sont des lieux de rencontres entre les nations, répondant aux défis globaux de notre temps, en invitant à explorer un thème universel donné de manière participative et immersive.

Les expositions universelles furent créées pour présenter, en pleine révolution industrielle, la vitrine technique et artistique de différentes nations et se déroulent tous les cinq ans dans un pays donné, pour durer jusqu’à six mois.

L’exposition universelle Expo 2025 Osaka se tient du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l’île artificielle de Yumeshima, dans la région du Kansai au Japon, et devrait accueillir plus de 30 millions de visiteurs. Avec pour thème « Concevoir la société du futur, Imaginer notre vie de demain » (Designing Future Society for Our Lives). Cet événement mondial offre une vitrine exceptionnelle pour l’innovation et les technologies de demain.

Tekiano