Android 15 : Quels sont les smartphones compatibles ? tout ce qu’il faut savoir pour installer le système d’exploitation mobile de Google

Android 15, la dernière version du système d’exploitation mobile de Google, est désormais disponible pour plusieurs appareils. Cette mise à jour offre des améliorations significatives pour les utilisateurs, mais nécessite certaines conditions préalables pour être installée correctement.

Qu’est-ce qu’Android 15 et quels sont ses avantages ?

Android 15, dont le nom de code interne est Vanilla Ice Cream, représente l’évolution la plus récente du système d’exploitation mobile de Google. Cette version, officiellement déployée depuis le 15 octobre 2024, s’inscrit dans la continuité des améliorations apportées à Android 14 tout en introduisant des fonctionnalités innovantes.

Parmi les nouveautés les plus notables, on retrouve des options améliorées pour la luminosité des écrans HDR ainsi que des contrôles plus précis pour la force du flash de l’appareil photo.

Le multitâche a également été simplifié, notamment avec la possibilité d’enregistrer des combinaisons d’applications pour une utilisation en écran partagé, et des options de personnalisation avancées pour le mode “Ne pas déranger”.

En matière de sécurité et de confidentialité, Android 15 fait un bond en avant en proposant un “Espace Privé” permettant de masquer certaines applications sensibles, de nouvelles mesures de détection de captures d’écran, ainsi que le support des “passkeys” comme alternative aux mots de passe traditionnels.

Pour les utilisateurs soucieux de l’autonomie de leur appareil, Android 15 intègre également des outils optimisés pour mieux gérer les applications fonctionnant en arrière-plan, contribuant ainsi à améliorer l’autonomie de la batterie et les performances globales des smartphones.

Quelles sont les exigences techniques pour installer Android 15 ?

L’installation d’Android 15 sur votre smartphone nécessite de remplir plusieurs critères techniques importants. Tout d’abord, concernant le stockage, Google a augmenté les exigences minimales : votre appareil doit désormais disposer d’au moins 32 Go d’espace, contre 16 Go pour Android 13.

Cette augmentation de la capacité du stockage s’explique par le fait que 75% de ces 32 Go sont réservés au système d’exploitation et aux applications préinstallées. Si votre appareil ne respecte pas ce seuil, l’accès aux services Google Mobile Services pourrait être limité.

Par ailleurs, pour être compatible avec Android 15, votre smartphone doit avoir été livré avec Android 13 ou une version supérieure, et doit prendre en charge les partitions dynamiques (DSU).

Dans certains cas, le déverrouillage du bootloader pourrait également être nécessaire5. Pour les utilisateurs souhaitant tester Android 15 sans risquer d’endommager leur système actuel, Google propose plusieurs méthodes d’installation : la mise à jour OTA (Over The Air) pour les appareils Pixel compatibles, l’émulateur Android pour les développeurs, ou l’utilisation d’une image système générique (GSI).

Il est vivement recommandé de sauvegarder vos données avant de procéder à l’installation d’Android 15, même si dans la plupart des cas, une réinitialisation complète des données n’est pas nécessaire.

Quels smartphones sont compatibles avec Android 15 ?

À l’heure actuelle, Android 15 est principalement disponible sur les appareils Google Pixel. La liste des smartphones et tablettes officiellement compatibles comprend les Pixel 6, 6 Pro et 6a, les Pixel 7, 7 Pro et 7a, le Pixel Fold, les Pixel 8, 8 Pro et 8a, ainsi que les tout nouveaux Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold, sans oublier la Pixel Tablet14.

Pour les propriétaires d’autres marques, plusieurs fabricants travaillent activement à l’adaptation d’Android 15 pour leurs appareils. Samsung prévoit d’intégrer cette mise à jour dans sa surcouche OneUI 7.

Des modèles de Xiaomi (14 et 13T Pro), Nothing (Phone 2a), OnePlus (12 et Open), Honor (Magic 6 Pro et V2), Realme (12 Pro Plus), Oppo (Find N3) et Vivo (X100) ont déjà participé au programme bêta d’Android 15, indiquant leur compatibilité future.

Le Vivo X Fold 3 Pro a été le premier smartphone non-Google à recevoir la version stable d’Android 15.

Les utilisateurs de smartphones haut de gamme récents peuvent raisonnablement s’attendre à recevoir cette mise à jour, particulièrement ceux des marques comme Samsung et Google qui proposent désormais jusqu’à 7 ans de suivi logiciel pour certains de leurs modèles phares.

Tekiano avec IA