Les téléviseurs LG OLED 2025 écoresponsables, certifiés pour leur faible empreinte carbone

LG Electronics renforce son engagement en faveur du développement durable avec ses téléviseurs OLED 2025, qui viennent d’obtenir plusieurs certifications écologiques internationales.

Ces reconnaissances soulignent les efforts de LG pour concevoir des produits respectueux de l’environnement, alliant innovation technologique et réduction de l’impact carbone.

Pour la cinquième année consécutive, les téléviseurs LG OLED evo ont reçu les certifications Reducing CO2 et Measured CO2 délivrées par le Carbon Trust, attestant d’une réduction des émissions de carbone tout au long du cycle de vie du produit, de la fabrication jusqu’au recyclage.

Grâce à leur technologie auto-émissive sans rétroéclairage, les OLED utilisent moins de composants et de plastique. Le modèle OLED evo de 65 pouces, par exemple, est 20 % plus léger et utilise 60 % de plastique en moins qu’un téléviseur LCD équivalent. LG prévoit ainsi de réduire sa consommation de plastique de 16 000 tonnes et ses émissions de CO2 de 84 000 tonnes en 2025.

Autre nouveauté : les téléviseurs OLED 2025 ont obtenu la certification Efficacité des ressources d’Intertek, qui évalue notamment l’utilisation de matériaux recyclés, la réparabilité des produits et l’efficacité énergétique.

En 2024, LG a utilisé 30 % de plastique recyclé pour ses téléviseurs. En 2025, cette part devrait atteindre 50 %, soit environ 7 700 tonnes de plastique réutilisé.

Avec ces avancées, LG confirme son ambition de proposer des technologies de pointe tout en répondant aux enjeux environnementaux actuels.

Communiqué