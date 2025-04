Le salon MEDIBAT , Salon Méditerranéen du Bâtiment, attendu dans sa 18e édition du du 21 au 24 Mai 2025 à Sfax

Le salon MEDIBAT , Salon Méditerranéen du Bâtiment, est attendu dans sa 18e édition du 21 au 24 Mai 2025 à Sfax. Ce salon biennal est organisé à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax.

Il compte réunir tous les acteurs et toutes les composantes de l’industrie du bâtiment, de la construction et des services connexes afin de trouver de nouveaux marchés en particulier sur le continent africain.

Une rencontre a été organisée mardi pour présenter les derniers préparatifs pour la tenue de cette édition. A cette occasion, le président de la Chambre de Commerce et d’industrie de Sfax Habib Hammami a souligné que “la situation économique internationale actuelle nécessite de soutenir le partenariat avec les frères et voisins”, mettant l’accent sur l’importance du Forum Economique tuniso-Algéro-Libyen qui aura lieu pour la première fois au salon.

De son côté, le Directeur Général de la CCI de Sfax, Hichem Elloumi a estimé que cette édition sera prometteuse dans la mesure où elle accueillera le Forum tuniso-Algéro-Libyen qui constitue une opportunité aux acteurs économiques du domaine du bâtiment et de la construction de nouer des liens de partenariat avec leurs homologues en Algérie et en Libye, à la faveur de la relation stratégique importante avec les pays voisins.

Au moins une quinzaine de pays dont la Chine, la Turquie, l’Italie, l’Algérie, la France, la Libye et la Pologne seront représentés à cet événement.

Par ailleurs, la participation de délégations officielles de hauts fonctionnaires et de représentants de structures professionnelles, de chambres de Commerce et d’institutions de nombreux pays africains étrangers, tels que le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal et l’Afrique du Sud ainsi que la République démocratique du Congo, le Congo Brazzaville et le Mali, a été confirmée, selon les organisateurs du salon.

La Libye a réservé un pavillon s’étendant sur une superficie de 350 mètres carrés et comprend 17 exposants et délégations professionnelles et officielles de Tripoli, Misrata et Benghazi.

Un autre pavillon d’environ 200 mètres carrés est consacré à l’Algérie, en plus de la participation de représentants de structures professionnelles internationales de renom telles que l’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée (ASCAME) qui regroupe 300 chambres des pays méditerranéens.

Tekiano avec TAP

