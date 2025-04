Le transfert de la société CJO à Sinoma Cement en Tunisie s’est tenue avec succès le 15 avril 2025 lors d’une cérémonie à Zaghouan. L’événement s’est déroulé en présence de S.E. M. Wan Li, ambassadeur de Chine en Tunisie, de M. Karim Brenji, gouverneur de Zaghouan, et de M. Jalel Tebib, directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA).

M. Wei Rushan, vice-directeur général du groupe China National Building Material (CNBM), directeur exécutif et président de China National Building Material Co., Ltd., a également assisté à la cérémonie, aux côtés de M. Zhao Xinjun, PDG de Tianshan Materials, ainsi que de M. Yin Zhisong, président du conseil d’administration de CNBM International Engineering et président du conseil d’administration de Sinoma Cement.

Au nom du groupe CNBM, M. Wei Rushan a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement tunisien et à ses différents départements, à l’ambassade de Chine en Tunisie, au groupe Votorantim, à la direction de la société CJO, ainsi qu’à tous les partenaires, institutions et entreprises chinoises ayant soutenu ce projet de coopération. Il a également souhaité la bienvenue à tous les invités présents à la cérémonie.

Dans son discours, il a brièvement retracé le parcours de développement du groupe CNBM et ses réalisations, soulignant que le groupe a toujours adhéré au principe de « coopération gagnant-gagnant » et mis en œuvre activement l’initiative « La Ceinture et la Route ». La réussite de la passation de la société CJO en Tunisie illustre de manière vivante l’amitié profonde entre la Chine et la Tunisie dans l’économie réelle.

M. Wei Rushan a également indiqué que la société CJO est implantée en Tunisie depuis de nombreuses années et a grandement contribué au développement économique et social local. Sinoma Cement continuera à exploiter pleinement les avantages de l’ancrage local de CJO, à suivre le principe de « Faire bon usage des ressources pour servir la construction », à s’engager sur la voie d’un développement vert, bas carbone et durable, à stimuler l’innovation par la technologie avancée, à améliorer la qualité et l’efficacité de l’entreprise grâce à une gestion localisée, à réduire la consommation d’énergie et à viser un développement de haute qualité dans le cadre de « La Ceinture et la Route ».

L’objectif est de faire de l’usine un modèle de digitalisation et de respect de l’environnement, et de contribuer au développement de l’industrie des matériaux de construction ainsi qu’à l’économie locale grâce à la force du groupe CNBM.

M. Jalel Tebib, le directeur général de la FIPA-Tunisia, a déclaré lors de la cérémonie de transfert: “cette coopération avec nos partenaires chinois représente une véritable avancée dans l’augmentation des investissements chinois en Tunisie, positionnant notre pays parmi les premiers bénéficiaires de ces investissements.”

Il a également ajouté que le soutien du partenaire chinois dans la gestion de l’usine de ciment à Zaghouan, ainsi que la modernisation des méthodes de production et de marketing, entraînera une transformation significative qui profitera à la région de Zaghouan et à la Tunisie dans son ensemble. Il a souligné que les entreprises chinoises CNBM et SIMONA CEMENT, cotées à la Bourse de Chine, ouvriront la voie à l’attraction de nombreux investisseurs chinois et d’autres nationalités en Tunisie.

De son côté, M. Karim Brenji a déclaré que l’événement constitue une étape importante dans le processus de développement régional et national et témoigne du dynamisme de la coopération internationale.

L’usine CJO se distingue par sa position de leader sur le marché national et ses initiatives pionnières dans les domaines des énergies alternatives et de la protection de l’environnement, ce qui lui confère un rayonnement croissant à l’échelle africaine. M. Brenji a ajouté que ce partenariat avec la République Populaire de Chine, dépasse largement le cadre d’un simple investissement économique.

Il traduit la confiance croissante dans le climat des affaires en Tunisie et illustre la solidité des relations historiques entre les deux pays.

S E M. Wan Li a déclaré: “Nous sommes aussi engagés pour approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines tels que le commerce et l’investissement, et pour encourager les entreprises chinoises à investir davantage en Tunisie et contribuer, ainsi, au développement économique et social du pays.

Il s’agit de construire, ensemble, un avenir plus radieux pour le partenariat stratégique entre la Chine et la Tunisie. Et la partie chinoise voudrait conclure l’accord de partenariat économique pour le développement partagé avec la partie tunisienne.”

Il a ajouté: “C’est avec grand plaisir que j’assiste à la cérémonie de transmission de la Société « les Ciments Jbel Oust » pour célébrer, avec vous, la mise en place de ce nouveau fruit de la coopération économique et commerciale entre la Chine et la Tunisie. Ce projet marque, également, la réalisation réussie du plus grand investissement direct chinois en Tunisie depuis de nombreuses années.”.

Enfin, M. Rong Yakun, président de Sinoma Cement, a déclaré que Sinoma Cement est la plateforme internationale d’investissement, d’exploitation et de gestion du secteur des matériaux de base du groupe CNBM, engagée à promouvoir le développement vert et bas carbone local.

L’entreprise a toujours respecté le principe de gestion localisée, tout en stimulant l’innovation pour la montée en gamme industrielle et en accordant une grande importance à la formation des talents locaux, selon une philosophie de gestion « centrée sur l’humain ».

À l’avenir, Sinoma Cement continuera à approfondir ses activités et son marché en Tunisie, en se concentrant sur l’innovation technologique, la formation des talents, le développement vert et durable, en assumant activement sa responsabilité sociale d’entreprise chinoise et en promouvant le développement commun de l’entreprise et de la société.

Au son joyeux de la musique tunisienne, M. Rong Yakun a reçu des mains de M. Mario Pinto, directeur des fusions-acquisitions du groupe Votorantim, la maquette de l’usine, qu’il a ensuite remise à l’équipe de direction de CJO Tunisie, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour la société.

Après la cérémonie, M. Wei Rushan, accompagné de S.E. M. Wan Li, de M. Karim Brenji et de la délégation officielle, a visité la ligne de production et la salle de contrôle central de la société CJO Tunisie, afin de présenter aux invités les opérations de l’entreprise et ses perspectives de développement.

Plus de 200 personnes ont assisté à la cérémonie de passation, parmi lesquelles M. Liu Xiaofeng, vice-directeur général du département de coopération internationale de China National Building Material Co., Ltd., M. Wang Peng, vice-directeur général du département sécurité et environnement, M. Tang Yali, assistant du président de CNBM International et directeur général du département stratégie et développement des investissements, M. Zhang Sicai, directeur général de CNBM Construction, M. Zhu Linhe, directeur exécutif de CNBM Overseas, ainsi que des représentants du gouvernement tunisien, des institutions et entreprises chinoises en Tunisie, des partenaires et des employés tunisiens et chinois de CJO.

À propos de CNBM Cement

Sinoma Cement, dont le siège est à Pékin, a été fondée le 20 novembre 2003, avec un capital social de 10 milliards de RMB. Elle possède actuellement des filiales en Chine (Tianjin, Hong Kong) et à l’étranger (Zambie, Nigéria, Tunisie, Mongolie, Maurice, Émirats arabes unis, etc.).

Sinoma Cement est une filiale conjointe de Tianshan Materials Co., Ltd., cotée à la bourse A, et de China National Materials International Engineering Co., Ltd. Elle constitue également la plateforme d’investissement, d’exploitation et de gestion internationale du secteur des matériaux de base du groupe CNBM.

En plus de 20 ans de développement, Sinoma Cement est passée d’un fabricant spécialisé dans le ciment à un groupe diversifié dans les domaines du béton, des granulats manufacturés, des briques de construction, etc., tout en gardant une vision globale et en adhérant au principe de coopération gagnant-gagnant, s’intégrant profondément au marché international.

Communiqué