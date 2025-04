ESMOD figure dans le Top 5 mondial des meilleures écoles de mode selon CEOWORLD 2025

L’École supérieure des arts et techniques de la mode, plus connue sous le nom d’ESMOD, confirme son rayonnement international en intégrant le Top 5 du classement 2025 des meilleures écoles de mode au monde, publié par le prestigieux CEOWORLD Magazine.

Ce classement annuel est devenu une référence incontournable pour évaluer la performance des institutions d’enseignement supérieur dans le domaine du design et de la mode.

Parmi les leaders du secteur, ESMOD se positionne en 5e position, derrière le Fashion Institute of Technology (FIT), la Parsons School of Design, l’Antoinette Westphal College of Media Arts & Design, et le London College of Fashion.

Elle devance des établissements de renommée comme Central Saint Martins, Polimoda, le Royal College of Art, Paris College of Art (PCA), et le Fashion Design Institut, qui complètent le Top 10 mondial.

Le classement CEOWORLD 2025 repose sur une méthodologie précise et reconnue, fondée sur sept indicateurs clés. Ceux-ci sont évalués à partir des réponses de plus de 250 000 professionnels du secteur de la mode — recruteurs, employeurs, influenceurs, anciens élèves et experts — répartis dans 180 pays.

Parmi les critères analysés figurent :

L’influence de la marque à l’échelle internationale (20%),

La perception des recruteurs (20%),

Le retour des employeurs (10%),

Le taux de placement professionnel des diplômés (10%),

Le niveau de sélectivité à l’entrée (10%),

La qualité des spécialisations proposées (10%),

Et la réputation académique de l’établissement (20%).

Ce sont ces éléments combinés qui ont permis à ESMOD de figurer en excellente position, témoignant de la qualité de son enseignement, de son réseau d’anciens élèves influents, et de son impact dans l’industrie mondiale de la mode.

Fondée en 1841, ESMOD est la plus ancienne école de mode au monde, avec des campus présents dans plusieurs pays, dont la France, la Corée du Sud, la Tunisie, la Norvège et le Liban.

Elle s’est imposée au fil des décennies comme une école de mode prestigieuse, offrant des formations de haut niveau en design, modélisme, marketing de la mode et bien plus encore.

Sa présence dans le Top 5 mondial du classement CEOWORLD 2025 renforce son attractivité auprès des étudiants internationaux et des professionnels en reconversion. Elle est également un gage de confiance pour les entreprises du secteur, en quête de jeunes talents qualifiés et créatifs.

La filiale tunisienne de ESMODE, ESMODE Tunisie est une école de mode leader en Tunisie qui enseigne à l’art de la mode à des talents depuis 1988 dans deux villes, Tunis et Sousse.

