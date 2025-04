Le concert Musique de Films par le CSO de retour au théâtre municipal de Tunis

Le concert Musique de Films par le CSO, Carthage Symphony Orchestra, est de retour au Théâtre Municipal de Tunis, samedi 26 avril 2025 à 19h30

Le CSO sous la baguette du maestro Hafedh Makni, avec la participation du chœur dirigé par Mourad Gaaloul, proposent cette agréable soirée organisée à l’initiative de l’association Musique sans Frontières.

La soirée promet un véritable voyage cinématographique et musical à travers des œuvres cultes du grand et du petit écran, avec au programme : des chefs-d’œuvre signés du compositeur John Williams (Etats-Unis), du maestro Hans Zimmer (Allemagne), de l’inoubliable Ennio Morricone (Italie), de Alan Silvestri (Etats-Unis), ou encore de Klaus Badelt (Allemagne).

L’univers coloré de Disney croisera les mélodies légendaires d’ABBA (Suède) dans “Mamma Mia”. De la série américaine “Game of Thrones” au film d’aventure “Interstellar”, de la saga “Pirates des Caraïbes” au film féérique “Aladdin” en passant par le film culte “Back to the Future” et “Gladiator”, les mélomanes et nostalgiques sont conviés à une soirée où chaque note ravivera souvenirs et émotions.

Ce concert organisé par l’association Musique sans Frontières et le CSO, est soutenu par la Fondation Arts et Culture by UIB et BNA Assurances.

Les billets pour le concert du CSO spécial Musique de Films sont disponibles au théâtre municipal de Tunis, au Boulevard des Arts à Mutuelleville et en ligne via le site teskerti.tn.

