Le médecin Tunisien Zakaria Bouguira retrouvé mort chez lui

Le médecin Tunisien Zakaria Bouguira a été retrouvé mort chez lui à la Marsa annonce ses proches dans la matinée du jeudi 17 avril 2025. Le ministère public auprès du tribunal de première instance de Tunis a autorisé l’ouverture d’une enquête afin d’élucider les circonstances de son décès.

Zakaria Bouguira est spécialiste en anesthésie-réanimation, il a suivi ses études à la faculté de médecine de Tunis entre 2008 et 2014. Très actif sur les réseaux sociaux, il est connu par le grand public à travers des statuts et des vidéos, en plus de ses appariations médiatiques, notamment pendant la période du covid.

La radio Mosaique fm indique qu’un membre de la famille du défunt a découvert le corps dans la salle de bain et a signalé la mort aux unités sécuritaires. Les circonstances de sa mort n’ont pas encore été révélées.

Tekiano