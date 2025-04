Meta vs Apple : pourquoi Meta bloque Apple Intelligence sur ses applications iOS en 2025 ?

La rivalité entre Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads) et Apple s’intensifie en 2025 autour de l’intelligence artificielle mobile.

Depuis le déploiement d’Apple Intelligence avec iOS 18.4, de nombreux utilisateurs européens ont pu découvrir les nouveaux outils d’IA intégrés à leur iPhone, comme les assistants d’écriture et la génération d’emojis personnalisés (Genmoji).

Pourtant, une exception de taille subsiste; Meta a choisi de désactiver toutes les fonctionnalités d’Apple Intelligence dans ses applications iOS. Cette décision stratégique révèle les enjeux majeurs qui opposent les deux géants de la tech, tant sur le plan technologique que concurrentiel.

Pourquoi Meta bloque Apple Intelligence sur ses applications ?

Meta a décidé de ne pas autoriser l’intégration d’Apple Intelligence dans ses applications phares. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ou Threads sur iPhone ne peuvent pas profiter des outils d’écriture intelligents ou partager des Genmojis générés par l’IA d’Apple au sein de ces apps.

Cette exclusion n’est pas anodine : Apple permet aux développeurs de choisir s’ils souhaitent ou non intégrer Apple Intelligence à leurs applications. Contrairement à la majorité des éditeurs, Meta a préféré refuser cette intégration, supprimant même certaines fonctionnalités comme l’ajout de Memoji ou d’autocollants issus du clavier dans Instagram Stories.

La raison principale de ce blocage est la volonté de Meta de protéger sa propre solution d’intelligence artificielle, Meta AI. Présente dans toutes les applications du groupe, cette IA générative permet de répondre à des questions, de créer ou modifier du texte, et s’impose comme un outil central de l’expérience utilisateur.

En empêchant l’IA d’Apple de s’inviter dans ses applications, Meta évite toute concurrence directe et conserve un contrôle total sur l’expérience et la collecte de données de ses utilisateurs, essentielles à son modèle économique basé sur la publicité ciblée.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de rivalité plus large entre Apple et Meta. Les deux entreprises investissent massivement dans l’intelligence artificielle et cherchent à imposer leur propre écosystème.

Apple mise sur une IA intégrée, respectueuse de la vie privée, et propose une expérience homogène sur tous ses appareils. À l’inverse, Meta privilégie une IA omniprésente dans ses apps, avec une approche axée sur la personnalisation et la collecte de données pour optimiser la publicité.

Apple a déjà mis en place des restrictions sur le suivi publicitaire via iOS, obligeant les applications à obtenir le consentement explicite des utilisateurs pour collecter leurs données. Cette politique a fortement impacté les revenus publicitaires de Meta, accentuant la méfiance entre les deux groupes.

En 2024, Apple et Meta avaient même envisagé une collaboration autour du modèle Llama de Meta pour Apple Intelligence, projet finalement abandonné en raison de désaccords sur la confidentialité des données…

