Ennakl Automobiles rassemble son réseau à Sousse pour une convention tournée vers l’avenir

Fidèle à son engagement d’excellence et d’innovation, Ennakl Automobiles a organisé, le week-end dernier, sa convention réseau annuelle dans un cadre inspirant à Sousse.

Cet événement stratégique a réuni l’ensemble des agents des marques représentées par Ennakl : Audi, Seat, Volkswagen, Škoda, Cupra, Porsche et Renault Trucks.

Plus qu’une simple réunion annuelle, cette convention s’est imposée comme un véritable temps fort pour renforcer la cohésion du réseau, partager une vision commune et bâtir collectivement les fondations de l’année 2025.

À travers des présentations immersives et des échanges directs avec la direction générale, les participants ont pu prendre part activement à la dynamique de transformation d’Ennakl.

Réalisations, perspectives et reconnaissance

Cette rencontre a permis de dresser un bilan des réalisations de 2024, marquée par des performances solides malgré un contexte de marché exigeant. Les ambitions pour 2025 ont été présentées dans un esprit de transparence et de mobilisation collective, avec un cap clair : innover, performer et progresser ensemble.

L’un des moments les plus attendus de cette édition a été la cérémonie de remise des trophées, saluant les meilleures performances du réseau dans trois catégories clés :

Agence de l’année 2024 – Vente véhicules neufs

Agence de l’année 2024 – Vente pièces de rechange

Agence de l’année 2024 – Service après-vente

Ces distinctions symbolisent l’engagement, la rigueur et le professionnalisme des équipes sur le terrain, piliers essentiels de la réussite du groupe.

Un esprit d’équipe renforcé

Au-delà du contenu stratégique, cette édition 2025 a été marquée par une atmosphère conviviale et une réelle énergie collective. Les moments informels ont permis de renforcer les liens entre les agents et les équipes Ennakl, dans une ambiance à la fois chaleureuse et mobilisatrice.

Avec cette convention, Ennakl Automobiles confirme sa volonté de faire de son réseau un acteur clé de sa stratégie de développement, ancré dans la proximité, l’excellence opérationnelle et l’esprit d’équipe.

