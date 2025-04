Foire internationale du livre de Tunis FILT 2025 : une édition qui mise sur l’avenir, la Chine invitée d’honneur

La Foire internationale du livre de Tunis, FILT 2025, se déroule dans sa 39e édition du 25 avril au 4 mai 2025 au Parc des expositions du Kram. Placée sous le slogan “Lire pour Construire”, cette édition s’annonce comme un rendez-vous majeur pour les passionnés de littérature, d’innovation et de dialogue interculturel.

Avec la participation de 313 exposants issus de 29 pays, la FILT 2025 promet une diversité exceptionnelle. Plus de 110 000 titres seront présentés au public, parmi lesquels figurent les exposants tunisiens, 166 exposants étrangers et 30 institutions publiques.

La Tunisie est représentée par 147 exposants, comptent le plus grand nombre d’éditeurs en région arabe, suivie de l’Egypte (86), la Syrie (12) et le Liban (9). La Turquie, les Emirats arabes unis et le Maroc présents avec 6 exposants chacun.

Huit prix seront décernés pour récompenser la créativité littéraire, intellectuelle, la traduction et l’édition, avec un nombre record de 126 œuvres candidates cette année.

Le livre face aux défis du numérique

Cette édition s’attache à valoriser le livre dans son format classique tout en questionnant son avenir à l’ère du numérique. De nombreuses conférences, rencontres et séminaires aborderont des thématiques actuelles telles que “le roman et la résistance”.

Des thèmes comme le patrimoine de Tahar Haddad, la littérature palestinienne, la pensée éclairée, ou encore l’impact des nouvelles technologies sur la création littéraire. L’accent sera mis sur la migration vers le contenu numérique et l’importance d’investir dans les métiers du livre.

La Chine, invitée d’honneur : un pont culturel inédit

Après l’Italie en 2024, la Chine sera le pays invité d’honneur de cette édition. Son pavillon de plus de 500 m² accueillera plus de 100 personnalités, dont d’éminents écrivains et intellectuels, ainsi que 40 maisons d’édition.

Le programme chinois mettra en lumière l’intelligence artificielle, les technologies numériques et la richesse du patrimoine littéraire et artistique chinois. Plusieurs accords de coopération et de traduction seront signés entre éditeurs tunisiens et chinois, renforçant ainsi les liens culturels entre les deux pays.

Programme de la FILT 2025 : riche et inclusive

Le programme de la FILT 2025 proposera 255 manifestations et ateliers destinés aux enfants et adolescents, répartis dans 8 pavillons et animés par 50 établissements publics et privés.

Les jeunes visiteurs pourront participer à des ateliers sur les technologies modernes, l’intelligence artificielle, la calligraphie arabe, la musique, le théâtre et l’expression corporelle.

Des activités seront également organisées au Centre national du cinéma et de l’image et au théâtre de l’opéra de la cité de la culture de Tunis afin de toucher un public plus large, ne pouvant pas se déplacer au Kram.

Solidarité avec le peuple palestinien, diversité et reconnaissance

Fidèle à son engagement, la FILT 2025 réaffirme sa solidarité avec le peuple palestinien et met en avant la résistance culturelle face aux tentatives d’effacement de l’identité. Des colloques et rencontres spéciales seront consacrés à la littérature palestinienne et aux enjeux actuels du roman de résistance.

Des invités prestigieux venus du monde entier

La foire accueillera 50 personnalités et 183 intellectuels de renom, parmi lesquels Mohamed Mosbah (Tunisie), Ibrahim Kouni (Libye), Souad Labbize (France), Hou Yuxiang et Huang Ying (Chine), Thiara Comito (Italie), Manuel Visas (Espagne), Mehmet Burhan Genç (Turquie), et bien d’autres.

L’écrivain égyptien Ahmed Mourad, présent lors de la conférence de presse, a salué l’importance de cet événement pour la promotion de la culture et du dialogue.

La foire du livre de Tunis qui s’étalera sur 10 jours au Kram, promet de mettre en avant la richesse de la production littéraire mondiale et la vitalité du secteur de l’édition en Tunisie.

