Forum des Mobilités pour les études en France : un nouvel élan pour la coopération universitaire franco-tunisienne

Le Forum des mobilités pour les études en France a connu un franc succès lors de sa troisième édition en Tunisie, marquant une avancée majeure dans le développement de la coopération universitaire franco-tunisienne.

Pour la première fois, cet événement d’envergure a été organisé dans plusieurs régions tunisiennes, renforçant l’accès à l’enseignement supérieur international pour les jeunes étudiants à travers tout le pays.

Du nord au sud de la Tunisie, le forum a fait escale à Tunis, Sousse et Sfax, attirant plus de 5000 participants, majoritairement des futurs étudiants tunisiens et leurs familles.

La répartition géographique a permis une large mobilisation :

Tunis : plus de 2500 visiteurs

Sousse : environ 1200 participants

Sfax : près de 1500 visiteurs, y compris des jeunes venus de régions voisines comme Gabès et Gafsa

Selon Gilles Suzanne, Attaché de coopération universitaire et responsable de l’UFTAM et de Campus France Tunisie, cette édition 2025 a été “particulièrement fructueuse”. Il met en avant la présence sur le sol tunisien d’établissements français et de nombreux partenaires des mobilités académiques internationales comme un facteur déterminant de la réussite de l’événement.

L’un des objectifs clés du forum est de promouvoir une mobilité étudiante réciproque. Comme le souligne M. Suzanne : “Je suis particulièrement attaché à la promotion d’une mobilité dans les deux sens : permettre aux étudiants tunisiens d’étudier en France, mais aussi offrir aux étudiants français la possibilité de découvrir l’enseignement supérieur tunisien.”

Outre les informations pratiques sur les procédures d’admission et les démarches administratives, le forum a également été un lieu d’échange entre institutions françaises et tunisiennes, ouvrant la voie à de futures collaborations académiques et scientifiques.

La décentralisation du forum a représenté un défi logistique, mais s’est révélée être une opportunité stratégique pour mobiliser un plus grand nombre d’acteurs concernés par l’études en France.

Le succès de cette édition démontre un intérêt croissant des jeunes Tunisiens pour l’internationalisation de leur parcours universitaire, et confirme la pertinence du modèle régionalisé pour les prochaines éditions.

