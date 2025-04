La société SoMezzo rachetée par le groupe Outsourcia qui renforce sa présence en France et en Tunisie. Le groupe Outsourcia, acteur leader marocain indépendant de la relation client et des services externalisés, poursuit sa dynamique de croissance externe internationale.

Il a récemment annoncé l’acquisition de la société française SoMezzo, implantée dans la région Lilloise et spécialisée dans la relation client externalisée et le BPO. Société créée en 2005 et anciennement filiale du Groupe 3 Suisses, So Mezzo est reconnue pour ses solutions innovantes et son expertise dans l’accompagnement sur mesure des entreprises françaises dans leurs besoins d’externalisation.

Avec cette 6e acquisition, Outsourcia ajoute à son portefeuille une entreprise agile et performante tout en intégrant des talents et des savoir-faire sectoriels complémentaires.

Une synergie consolidée pour un avenir commun

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance internationale du groupe Outsourcia, qui s’appuie sur un modèle hybride combinant proximité client en Europe et capacités opérationnelles compétitives en Afrique.

« Nous accueillons avec enthousiasme les équipes SoMezzo au sein du groupe. Cette opération marque une étape clé dans la consolidation de notre positionnement d’acteur indépendant leader du mid-market de l’externalisation, présent dans 4 pays.

SoMezzo partage nos valeurs d’agilité, d’Obsession client et d’innovation notamment liée à l’avènement de l’IA dans nos métiers. Ensemble, nous allons accélérer cette transition pour répondre aux besoins croissants de nos clients en matière de personnalisation et de performance augmentée par l’intelligence artificielle »

SoMezzo : un avenir renforcé sous l’égide du groupe Outsourcia.

Pour les équipes SoMezzo, l’intégration dans Outsourcia permet de maximiser le potentiel de croissance de son portefeuille client grâce aux expertises et implantation du Groupe, tout en respectant les valeurs fondamentales de SoMezzo.

Christophe Bouyssonnade, Président de SoMezzo, voit en cette acquisition une opportunité cruciale: «Rejoindre Outsourcia ouvre de nouvelles perspectives pour SoMezzo, notamment en termes de synergies opérationnelles et de déploiement à l’échelle internationale.

Nous sommes fiers de contribuer à cette dynamique et de faire partie d’un groupe robuste qui partage notre vision du métier tout en proposant des solutions innovantes à nos clients ».

Avec cette nouvelle acquisition, Outsourcia affirme une fois de plus sa capacité à anticiper les évolutions du marché et à saisir les opportunités stratégiques pour répondre aux défis actuels de transformation numérique lui permettant de consolider son leadership régional.

A propos d’Outsourcia

Fondé il y a 22 ans, le Groupe Outsourcia est aujourd’hui le leader indépendant du mid-market français de la gestion externalisée de la relation client. Avec un chiffre d’affaires de 58,8 m€ et 4300 collaborateurs maîtrisant plus de 10 langues dans 4 pays : la France, le Maroc, la Tunisie et Madagascar,

Outsourcia accompagne des clients de premier rang dans la mise en place de solutions sur mesure de CX, BPO, RPA, Outsourcing médical et Études. Le Groupe a mis en place en 2024, OutsourcIA LAB, un dispositif inédit de « Test & Learn » dédié à l’IA générative permettant de réinventer l’expérience client et collaborateur.

A propos de SoMezzo

Créée en 2005, SoMezzo est une référence dans la gestion de la relation client omnicanale et multisectoriel. Avec près de 1000 collaborateurs répartis entre la France et la Tunisie, le groupe concentre 75 % de son activité sur le service client externalisé et s’impose comme un spécialiste de la télévente BtoB et BtoC, offrant des solutions sur- mesure équilibrants l’expérience clients et le développement de la marque.

Fort des expertises combinées centre interne et centre externe, SoMezzo a développé un positionnement « Business Partner » 100% axées excellence opérationnelle, adaptabilité permanente, innovation et croissance de la valeur Clients.

Tekiano avec Communiqué