Match EST vs CA : où regarder le derby Tunisien du 20 avril 2025?

Le Match EST vs CA se déroule dimanche 20 avril 2025 pour le compte de la 27ème journée de la Ligue 1 Tunisienne. Le derby Tunisien opposant le club africain à l’Espérance Sportive de Tunis se joue à partir de 16H au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Un choc est attendu ce dimanche à Radès qui abrite le derby de la capitale. Un trio arbitral portugais, dirigera le match du club africain face à l’Espérance de Tunis, composé de Luís Godinho au sifflet, assisté de Rui Teixeira et Pedro Mota.

L’Espérance de Tunis, co-leader du classement tunisien avec l’Union Sportive Monastirienne avec 56 points. De son côté, le Club Africain est 4ème du classement avec 53 points.

Vous pouvez regarder le Match EST vs CA en direct live sur les chaines Watania 1, Al Kass 1 et Al Kass 3. Le match Club Africain et L’Espérance de Tunis en streaming est accessible via le de Al Kass et sur Diwan Sport.

