Des appareils Bespoke AI dotés d’IA et d’écrans améliorés dévoilés par Samsung en marge de l’événement ‘Welcome to Bespoke AI’. Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé sa vision renouvelée « AI Home » et sa gamme d’appareils innovants lors de son événement de lancement mondial, Welcome to Bespoke AI, qui s’est tenu à Séoul, en Corée.

En mettant l’accent sur une expérience utilisateur plus sûre et plus intuitive, l’entreprise a introduit une expérience AI Home, présentant des fonctions d’IA avancées et une gamme plus large d’appareils dotés d’un écran.

Jeong Seung Moon, vice-président exécutif et chef de l’équipe R&D pour les appareils numériques chez Samsung Electronics, a ouvert la conférence de presse mondiale en présentant la vision de l’entreprise pour la création d’une maison IA qui connecte harmonieusement divers appareils et, par conséquent, répond aux besoins de l’utilisateur dans chaque pièce.

« Grâce à nos appareils Bespoke AI, Samsung a donné vie à une maison AI qui améliore non seulement la commodité au quotidien, mais permet également de réaliser des économies d’énergie et de prendre soin des personnes », a déclaré Jeong Seung Moon. « Nous continuerons à étendre la maison IA avancée à davantage de foyers, en tirant parti des écrans intelligents, de Bixby et de la sécurité Knox. »

La gamme d’appareils Bespoke AI 2025

Lors de l’événement, Samsung a présenté ses appareils Bespoke AI pour 2025, qui apportent des fonctionnalités nouvelles et innovantes pour résoudre les problèmes complexes des utilisateurs.

Au cœur de la vision de l’entreprise se trouve l’écran AI Home. S’appuyant sur l’innovation de la première présentation de l’écran AI Home l’an dernier, la version dotée de nouvelles options de taille a été étendue à un large éventail de nouveaux produits, tels que les réfrigérateurs Bespoke AI, le Bespoke AI Laundry ,les lave-linges et les sèche-linges.

L’écran AI Home de 9 pouces de la gamme de réfrigérateurs Bespoke AI augmente les possibilités des consommateurs en proposant une expérience similaire à celle disponible sur l’écran AI Family Hub™ plus grand.

Avec la mise à jour d’AI Vision Inside, la gestion des aliments a été améliorée grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que la reconnaissance automatique des aliments, pour les modèles dotés de l’AI Family Hub™ et ceux dotés de l’AI Home. Grâce à l’AI Home de 7 pouces de la Bespoke AI Laundry, les utilisateurs peuvent contrôler intuitivement les cycles de lavage et de séchage, mais aussi surveiller et contrôler d’autres appareils connectés.

En outre, les nouveaux appareils Bespoke AI offrent des fonctionnalités améliorées qui s’adaptent aux besoins des consommateurs. Par exemple, le réfrigérateur hybride Bespoke AI fait appel à l’IA pour refroidir efficacement l’intérieur, en détectant son état actuel et en prédisant les changements de température interne pour adapter le refroidissement en toute efficacité.

La Bespoke AI Laundry comprend de nouvelles fonctions visant à optimiser le confort du consommateur, avec de nouveaux modèles qui seront lancés en Europe, utilisant jusqu’à 55 % d’énergie en moins par rapport aux exigences minimales de la classe A pour le lave-linge. Samsung a également dévoilé le nouveau Bespoke AI Laundry , le tout premier combiné à évacuation de sa catégorie. Il réduit considérablement le temps de séchage, achevant lavage et séchage en 68 minutes grâce à son cycle Super Speed.

Samsung continue également d’innover dans sa gamme d’aspirateurs. L’aspirateur-balai sans fil, le Bespoke AI Jet™ Ultra, sera lancé avec la puissance d’aspiration la plus élevée au monde , qui peut atteindre 400 W. Le mode AI Cleaning Mode 2.0 mis à jour classe des environnements plus diversifiés tels que les coins et le type de tapis pour améliorer les performances de nettoyage.

Samsung a également dévoilé le Bespoke AI Jet™ Bot Steam Ultra. L’aspirateur robot est non seulement conçu pour franchir des seuils, mais est également doté de la reconnaissance d’objets par l’IA pour les environnements complexes, qui peut identifier des obstacles d’un centimètre seulement, et même des liquides transparents, gage de meilleurs résultats de nettoyage. Et lorsqu’il rencontre des coins ou des murs, la brosse sort, ce qui lui permet de nettoyer des zones pouvant être difficiles à traiter pour les aspirateurs robots classiques.

Les appareils électroménagers de Samsung facilitent l’utilisation, l’entretien et les économies pour les consommateurs

Samsung a expliqué plus en détail sa vision de la « maison IA » et son engagement à intégrer l’IA dans l’expérience connectée afin de répondre aux différents styles de vie, grâce aux avantages fondamentaux que sont la facilité d’utilisation, l’entretien et les économies. Grâce à l’adoption de l’écran AI Home, les utilisateurs pourront plus facilement que jamais utiliser toutes les fonctionnalités de leurs appareils Bespoke AI.

L’écran intelligent est désormais un hub de contrôle central encore plus performant, qui permet même de connecter des appareils tiers via SmartThings sans avoir besoin d’un hub séparé. Les utilisateurs peuvent également utiliser des fonctions telles que le Daily Board des réfrigérateurs pour recevoir des informations personnalisées et mieux gérer leur journée, mais aussi utiliser Map View pour surveiller et contrôler sans effort d’autres appareils connectés.

La version améliorée de Bixby permet de contrôler plus facilement les appareils par le biais de commandes vocales et améliore la convivialité grâce à de nouvelles fonctionnalités comme Voice ID. Elle personnalise les services en reconnaissant la voix de l’utilisateur, en basculant automatiquement sur le compte Samsung de l’interlocuteur et en affichant son calendrier à l’écran. Et si cette personne utilise également l’option basse vision de son smartphone Galaxy, celle-ci sera automatiquement synchronisée avec l’écran pour une meilleure expérience visuelle.

De nouveaux services SmartThings ont également été présentés lors de l’événement, notamment Family Care, , qui envoie une alerte aux autres membres de la famille si le mouvement d’un utilisateur n’est pas détecté à l’heure définie ou s’il n’y a pas d’activité pendant un certain temps après la dernière activité. Il est également possible d’utiliser l’aspirateur robot pour détecter les signes d’une situation d’urgence, toutes ces fonctionnalités étant étroitement sécurisées par Samsung Knox.

Des efforts continus pour offrir des expériences fiables

Pour compléter sa vision « AI Home » pour 2025, Samsung a mis en lumière la manière dont elle repousse les limites de l’innovation, en donnant la priorité à une expérience fiable pour les utilisateurs.

Tout d’abord, Samsung appliquera une sécurité Knox renforcée aux appareils de toute la gamme afin que les utilisateurs puissent profiter de leur expérience AI Home en toute sérénité. Cette année en particulier, Trust Chain, qui fait partie de Knox Matrix, est appliquée à tous les appareils Wi-Fi lancés en 2025. Les utilisateurs peuvent surveiller en permanence et en temps réel l’état de sécurité des produits grâce au tableau de bord.

Knox Vault s’applique également pour la première fois aux appareils domestiques. Les informations particulièrement sensibles des utilisateurs, telles que les mots de passe et les informations d’authentification, sont stockées dans une puce matérielle distincte afin d’en optimiser la protection.

En outre, pour se protéger contre d’éventuelles attaques quantiques futures, la sécurité de Samsung est également équipée de la cryptographie post-quantique (PQC), qui fait partie de Knox Matrix Credential Sync, pour ses produits appliqués à l’écran.

Une autre priorité essentielle de Samsung vise à s’assurer que les clients peuvent utiliser les toutes dernières fonctionnalités logicielles sur leurs appareils existants sans en acheter de nouveaux. Avec Smart Forward, le service de mise à jour logicielle via SmartThings, Samsung met continuellement à jour ses appareils avec de nouvelles fonctionnalités afin d’optimiser l’expérience du consommateur.

SmartThings Home Care fait appel à l’IA pour diagnostiquer l’état de chaque appareil, et en cas de détection de signes de dysfonctionnement, il envoie une notification au préalable. En outre, un représentant de l’assistance technique peut fournir des conseils sur les mesures à prendre à distance en fonction des résultats du pré-diagnostic. Cette fonction d’assistance a déjà été étendue à d’autres pays, dont la France, les Pays-Bas et le Canada, après la Corée et les États-Unis.

En intégrant toutes ces initiatives de grande envergure, Samsung vise à créer des expériences domestiques intelligentes plus sûres et plus fiables dont les utilisateurs pourront profiter avec confort et tranquillité d’esprit.

