Foire Internationale du Livre de Tunis : hommage à Aly Abid pionnier de la caricature et du dessin engagé

La Foire Internationale du Livre de Tunis, dans sa 39e édition, met à l’honneur l’œuvre d’Aly Abid, un pionnier de la caricature et du dessin engagé, en lui consacrant une rétrospective inédite.

Cet hommage qui inclut une exposition, extraite de l’immense production de Aly Abid, comprenant plus de 7000 dessins, offre un voyage fascinant à travers cinq décennies de réflexion et de critique sociale, politique et internationale.

Aly Abid est reconnu pour sa capacité à allier pertinence et valeurs dans chacun de ses dessins. Son art, à la fois incisif et accessible, a marqué plusieurs générations et continue de nourrir une réflexion profonde sur les enjeux contemporains. Derrière chaque caricature se cache une réalité criante de vérité, que ce soit pour dénoncer les injustices sociales, les dérives politiques ou les conflits internationaux.

L’exposition présente une sélection de ses œuvres emblématiques, abordant des sujets variés allant de la cause palestinienne aux figures politiques marquantes, en passant par les organisations internationales. Ces dessins deviennent ainsi des témoignages visuels d’une époque et un moyen puissant de transmettre des messages de révolte et d’espoir.

Le vernissage de l’exposition sera suivi de discussions et de débats sur la pérennité de la caricature et du dessin comme formes d’expression en Tunisie et au-delà. Ces échanges permettront de souligner l’importance de préserver cet art, particulièrement dans un contexte mondial incertain.

À travers cet événement, la Foire Internationale du Livre de Tunis offre une plateforme de réflexion sur l’art de la caricature, tout en rendant hommage à un créateur dont l’héritage artistique perdure. Des témoignages et rencontres enrichiront cet hommage, mettant en lumière le parcours exceptionnel d’Aly Abid.

