Mort du pape François dans la matinée du lundi de Pâques 2025

Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires en 1936, est décédé le 21 avril 2025, à l’âge de 88 ans, à la Casa Santa Marta, sa résidence au Vatican.

Il est le premier pape originaire d’Amérique latine, premier jésuite à occuper ce poste, et fervent défenseur d’une Église proche des pauvres. Son pontificat, entamé en 2013, a été marqué par des réformes courageuses, parfois controversées, en matière de gouvernance ecclésiale, de justice sociale et de lutte contre les abus.

Refusant le luxe et les privilèges, il a opté pour un style de vie simple et accessible, fidèle à son modèle, saint François d’Assise. Ancien chimiste, puis enseignant et jésuite, François a souvent été au cœur de débats sur les droits humains, notamment en Argentine durant la dictature.

Le pape François a exprimé à plusieurs reprises son soutien clair au peuple palestinien. Il a reconnu officiellement l’État de Palestine en 2015, appelant à une solution à deux États pour une paix durable entre Israël et la Palestine.

Il a aussi dénoncé l’occupation, la violence et les injustices subies par les Palestiniens, plaidant pour le respect du droit international, du dialogue et de la dignité humaine de tous les peuples.

Le pape François a dénoncé “l’arrogance de l’envahisseur” en Ukraine mais aussi en Palestine : “Je mentionne simplement deux échecs de l’humanité aujourd’hui” a-t-dit. Paix à son âme.

