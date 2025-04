Jour de la Terre 2025 : Un Google Doodle pour honorer la nature et sensibiliser les internautes

Pour célébrer le Jour de la Terre 2025, qui correspond au 22 avril de chaque année, Google a choisi un Doodle constitué d’images satellites représentant des paysages naturels emblématiques de chaque continent. Choix insolite: chaque paysage correspond à une lettre du mot GOOGLE.

Ce choix vise à mettre en valeur la diversité, la beauté et la richesse des écosystèmes de la planète, tout en sensibilisant à la nécessité de leur protection, en cette journée spéciale dédiée à honorer la nature et la sensibilisation des internautes.

L‘année dernière, des Images d’Airbus, du CNES/Airbus, de Copernicus, de Maxar Technology et de l’USGS/NASA Landsat ont été traitées pour habiller les lettres de Google.

En 2025, les lettres du logo Google mettent en lumière un environnement unique : des atolls tropicaux des Maldives à la forêt boréale du Québec, en passant par les Alpes françaises, les terres arides d’Argentine, les canyons de l’Utah et les plaines australiennes.

Chaque lettre du ce Google Doodle spécial correspond aux paysages suivants: i

G : Le paradis tropical des Maldives, situé en basse altitude. Cette magnifique nation insulaire est composée de vingt formations de récifs coralliens en forme d’anneau, appelées atolls.

O : Le paysage alpin d’altitude dans le département des Hautes-Alpes, dans les Alpes françaises. Ce coin du monde remarquable présente des terrains rocheux et boisés, des écosystèmes alpins distincts façonnés par des conditions difficiles, et une faune variée comprenant des chamois, des marmottes et des aigles royaux.

O : La Côte-Nord sauvage du Québec. Cette étendue indomptée, où la forêt boréale borde le fleuve Saint-Laurent de Tadoussac à Blanc-Sablon, abrite des plantes et des animaux robustes qui prospèrent dans cette frontière subarctique.

G : La province de Mendoza, à l’ouest de l’Argentine. À l’est des Andes, cette région aride à semi-aride est irriguée par des rivières vitales comme le Mendoza, le Tunuyán, le Diamante et l’Atuel, qui prennent leur source dans les montagnes.

L : Le sud-est de l’Utah, aux États-Unis. Soulevé par des forces tectoniques, ce coin du plateau du Colorado présente de profonds canyons creusés par le fleuve Colorado, avec des mesas et des buttes s’élevant de couches rocheuses. Près du lac Powell, les plantes désertiques se sont adaptées à un climat aride.

E : Une région isolée de l’intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie occidentale. Cette zone typiquement sèche présente des terres plates à légèrement vallonnées, avec des plantes résistantes à la sécheresse comme le spinifex et l’eucalyptus. La faune locale est bien adaptée à ce climat rude, dans une région principalement utilisée pour l’élevage.

En utilisant des images réelles issues de Google Earth, Google rappelle l’importance de préserver ces paysages naturels, symboles de la diversité écologique mondiale, à l’occasion de la Journée de la Terre, une date dédiée à la sensibilisation et à la protection de l’environnement.

Cette Journée internationale de la Terre nourricière nous rappelle la nécessité de passer à une économie plus durable, qui bénéficie à la fois à l’humanité et à la planète. Assurer une harmonie avec la nature et la Terre n’est plus uniquement souhaitable, mais impératif. Rejoignez le mouvement mondial pour restaurer notre monde !, lit-on sur le site des nations Unis.

