Journée Internationale de la Danse 2025 : un spectacle chorégraphique exceptionnel au Théâtre municipal de Tunis

À l’occasion de la Journée internationale de la danse 2025, célébrée chaque année le 29 avril, le Théâtre municipal de Tunis accueillera, le samedi 27 avril 2025 à partir de 18h00, un événement artistique unique en son genre intitulé ‘Concert Journée International de la danse’;

Cette soirée chorégraphique réunira les élèves de cinq écoles de danse en Tunisie, mettant à l’honneur aussi bien la danse classique que les styles contemporains et urbains.

Le spectacle promet d’être un véritable hymne à la diversité culturelle et artistique, avec des performances issues de plusieurs établissements reconnus. Les écoles de danse tunisiennes qui participent au spectacle:

– L’École de danse classique “Sergueï Diaghilev”

– L’École de ballet russe “Matroshki”

– L’École de danse classique “Little Ballerina”

– L’École des arts “Ivan Aïvazovsky”

– Le studio de danse urbaine “Disasters Crew Club” de Béja

Organisé avec le soutien de la Maison Russe à Tunis, ce spectacle se veut un moment de partage et de créativité, mettant en lumière les jeunes talents tunisiens dans le domaine de la chorégraphie. Le spectacle s’adresse à un large public et vise à soutenir les jeunes talents dans le domaine de l’art chorégraphique, souligne la Maison Russe à Tunis.

La Journée internationale de la danse est une célébration mondiale depuis 1982, instituée par le Conseil international de la danse (CID) auprès de l’UNESCO et l’Institut international du théâtre (ITI).

La Journée internationale de la danse est célébrée dans plus de 150 pays chaque année. Son objectif est de susciter l’intérêt pour la danse et d’en faire un moyen de dialogue et d’unité entre les peuples.

Pour l’édition 2025, le message officiel a été rédigé par le légendaire Mikhaïl Barychnikov, figure emblématique de la danse du XXe siècle. Danseur étoile, chorégraphe, acteur et directeur de ballet, Barychnikov incarne à lui seul la passion, l’excellence et l’engagement artistique que cette journée internationale célèbre.

