Météo en Tunisie : températures en légère hausse

La Météo en Tunisie indique que les températures affichent une légère hausse mercredi 23 avril 2025. Le temps est partiellement nuageux, à densément nuageux sur les régions ouest du Centre et du Sud avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses.

Ces pluies concerneront progressivement les régions Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le vent soufflera de secteur nord relativement fort à localement fort près des côtes Nord et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera agitée à localement très agitée au Nord et moutonneuse dans les côtes Est. Les températures seront en légère hausse.

Les maximales seront comprises entre 17 et 22 degrés au Nord et sur les hauteurs et entre 23 et 28 degrés dans le reste des régions