Tunisia Digital Summit 2025 (TDS), l’évènement dédié à la digitalisation en Tunisie, les 29 et 30 avril

Tunisia Digital Summit (TDS) se déroule dans sa 9ème édition les 29 et 30 avril 2025 à Tunis, sous le thème “Digitalisation et rôle social de l’État : Bâtir des services publics inclusifs” et ce à l’hôtel Radisson Blu Tunis.

Cet événement dédié à la digitalisation en Tunisie prévoit la visite de quelque 1 500 visiteurs répartis entre décideurs publics, des leaders du secteur privé, des experts en technologie et des innovateurs pour repenser l’avenir des services publics à l’ère du numérique.

Près de 80 exposants participeront au TDS qui explorera comment le digital peut améliorer l’accès aux services, renforcer l’inclusion et réduire les fractures numériques.

Un espace dédié à l’innovation va permettre de découvrir les dernières technologies, produits et services numériques présentés par des entreprises, des startups et des institutions.

Des solutions innovantes pour des services publics plus accessibles et centrés sur les citoyens seront présentées à travers 7 panels, des conférences et des ateliers dans le cadre de ce RDV qui renforce la transformation numérique.

Plus d’informations sur Tunisia Digital Summit 2025 est et le programme de TDS édition 9, avec l’énoncé des conférences et panels qui s’étaleront sur 2 jours, sont disponibles sur le site officiel de l’événement tdsconference.tn .

Pour assister au Tunisia Digital Summit , l’inscription est gratuite pour les visiteurs sur le site web officiel.

Tekiano