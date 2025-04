Projet Elyssa : lauréats de la deuxième édition

L’Institut français de Tunisie (IFT) annonce les lauréats et lauréates du deuxième appel à candidatures à destination des artistes visuels et musiciens confirmés dans le cadre du projet Elyssa.

Rappelons que Elyssa est un fonds d’aide à la création visant à soutenir les artistes résidant en Tunisie dans les domaines des arts visuels et des musiques. Ce projet innovant a pour ambition d’accompagner la scène artistique tunisienne en offrant un soutien personnalisé à des artistes émergents et confirmés.

Deux appels à candidatures dédiés aux artistes visuels et aux musiciens confirmés ont été ouverts du 4 mars au 01 avril 2025. Au total, près de 116 candidatures ont été reçues et examinées.

Comité et processus de sélection

Dans le cadre d’Elyssa, l’Institut français de Tunisie s’est associé à un comité de professionnels composé de personnalités reconnues des scènes artistiques tunisienne, française et internationale, à qui le choix des projets a été délégué afin d’assurer un processus de sélection indépendant et collaboratif.

Composition du comité Arts visuels

Medhi Ben Cheikh, galeriste, Galerie Itinerrance Paris ; Mohamed Ben Soltane, artiste visuel, commissaire d’exposition et co-fondateur de Jiser ; Flora Boillot, cheffe de projets Arts visuels, Pôle des Saisons, Institut français (Paris) ; Julie Chénot, directrice de la Fondation Camargo ; Elsa Despiney, historienne de l’art ; Selma Feriani, galeriste, Selma Feriani Gallery ; Seif Eddine Nechi, illustrateur et auteur de bandes dessinées ; Beya Othmani, commissaire d’exposition et chercheuse au MoMA.

Composition du comité Musiques

Mohamed Ben Saïd, fondateur d’AKACIA Production ; Amine Bouhafa, compositeur de musiques de films ; Khalil Hentati, compositeur, producteur et multi-instrumentaliste ; Hamdi Makhlouf, luthiste, compositeur, poète et musicologue ; Amani Semaan, co-fondatrice et directrice de Beirut and Beyond.

Les délibérations se sont tenues les 17 et 18 avril 2025, aboutissant à la sélection de 5 projets lauréats pour les musiques et 8 pour les arts visuels.

Face à la qualité des propositions reçues, le processus de sélection s’est révélé particulièrement exigeant. Le comité a dû départager un grand nombre de projets pertinents, avec pour objectif de retenir des initiatives reflétant la diversité des styles et des approches artistiques.

Les projets ont été retenus pour leur potentiel de développement et leur capacité à tirer pleinement parti du soutien offert par le fonds Elyssa, dans le respect d’un calendrier resserré (diffusion des projets dès juin 2025 en musiques, exposition en septembre-octobre 2025 pour les arts visuels et une clôture prévue fin octobre 2025).

Lauréats – Arts visuels

Bechir Boussandel – Peinture, installation

Younès Ben Slimane – Art vidéo, photographie

Soufïa Bensaïd – Arts visuels, art relationnel, art interdisciplinaire

Férielle Doulain-Zouari – Installation, sculpture, tissage

Wissem El-Abed – Dessin, peinture, art urbain, assemblage

Sahar El Echi – Arts visuels, art vidéo, cinéma

Abir Gasmi & Kamal Zakour – Bande dessinée, illustration

Wadi Mhiri – Pluridisciplinaire

Lauréats – Musiques

Ahmed Ben Jemiaa aka Benjemy – « Haï »

Ayman Boujlida – « Mabrouka »

Islem Jemai – « ISLEM »

Mohamed Khachnaoui – « Dendri dans le Midane » | دندري في الميدان

Wissem Ziadi avec Broua – « Hor El Ensen | Walk Free »

Communiqué