Samsung QLED et Quantum Dot : une décennie d’innovation au service de l’excellence visuelle

Depuis plus d’une décennie, Samsung repousse les limites de la technologie d’affichage grâce aux points quantiques – Quantum Dots, une technologie révolutionnaire qui équipe ses téléviseurs QLED et certains moniteurs haut de gamme.

Ces nano-cristaux, des dizaines de milliers de fois plus fins qu’un cheveu humain, transforment la lumière en couleurs d’une précision inégalée, offrant ainsi une expérience visuelle hors du commun.

Des couleurs éclatantes et une précision extrême, quel que soit l’angle de vue

La technologie Quantum Dot Color de Samsung combine un rétroéclairage LED ou Mini-LED avec une couche de points quantiques capables de reproduire plus d’un milliard de teintes, couvrant l’intégralité de l’espace colorimétrique DCI-P3. En fonction de leur taille, les points quantiques émettent des longueurs d’onde différentes : les plus petits produisent des bleus profonds, tandis que les plus grands génèrent des rouges riches.

Cette architecture permet non seulement de restituer des couleurs plus fidèles, mais également de maintenir leur intensité même à des niveaux de luminosité élevés, un atout considérable pour les contenus HDR.

Contrairement à d’autres technologies, les Quantum Dots de Samsung permettent un affichage uniforme et lumineux, quelles que soient les conditions d’éclairage ou l’angle de vision.

Un autre bénéfice concerne le confort visuel. La lumière bleue pouvant causer une dispersion intraoculaire et entraîner des aberrations chromatiques contribuant au problème de fatigue oculaire numérique ou à l’éblouissement psychologique, les Quantum Dots en limiteraient l’émission, contribuant à un confort visuel accru.

Une technologie sans cadmium, durable et respectueuse de l’environnement

Pionnier en la matière, Samsung a été la première entreprise à développer un matériau Quantum Dot sans cadmium en 2014, une avancée majeure à l’époque où cet élément toxique était considéré comme indispensable à la performance des écrans à points quantiques.

Depuis, cette technologie a été intégrée aux téléviseurs SUHD dès 2015, avant de devenir la signature des téléviseurs QLED lancés en 2017.

Ce choix de matériaux inorganiques sans cadmium garantit une meilleure durabilité, sans altération de la qualité d’image dans le temps, et sans risque de burn-in. La longévité des écrans QLED est ainsi renforcée, tout en minimisant leur impact environnemental.

Un savoir-faire breveté et reconnu mondialement

Samsung a commencé à explorer les potentialités des points quantiques dès 2001, bien avant leur démocratisation. En surmontant les nombreux défis de la production de masse de nanocristaux homogènes, l’entreprise a déposé plus de 150 brevets dans ce domaine. Cette expertise se manifeste aujourd’hui à travers une gamme complète de téléviseurs QLED, dont les performances ont été saluées lors d’événements comme le CES 2017 ou 2022.

L’innovation continue : vers une nouvelle génération de QLED

Samsung poursuit son engagement dans l’évolution des technologies d’affichage, du SUHD au Neo QLED, en passant par les QD-OLED. Grâce à des avancées constantes en matière d’efficacité lumineuse, de fréquence d’affichage et de précision colorimétrique, les téléviseurs QLED actuels répondent aux attentes les plus exigeantes des utilisateurs, qu’ils soient amateurs de cinéma, de jeux vidéo ou de design d’intérieur.

Ces innovations ont non seulement élevé les standards de l’industrie, mais ont aussi permis à Samsung de proposer une solution d’affichage complète, esthétique, performante, durable, et résolument tournée vers l’avenir.

Communiqué