Championnats d’Afrique d’haltérophilie 2025 : la Tunisie grimpe à 34 médailles

Les championnats d’Afrique d’haltérophilie 2025 se déroulent du 20 au 28 avril 2025 à Moka, sur l’Île Maurice. La sélection tunisienne affiche un bilan exceptionnel de 34 médailles : 8 or, 18 argent et 8 bronze, et se positionne parmi les meilleures nations africaines de la discipline.

La ville de Moka accueillent les athlètes africains pour une série d’épreuves d’arraché et d’épaulé-jeté, dans un cadre tropical apprécié des délégations.

Le bilan du jeudi 24 avril affiche trois médailles d’argent remporté par l’athlète Chaima Rahmouni (–64 kg) et trois médailles d’argent remporté par l’haltérophile Jawher Guesmi (–71 kg).

A noter que la Tunisie a totalisé, après deux journées de compétitions, 28 médailles (8 or, 12 argent et 8 bronze).

La champion tunisien Karem Ben Hnia (73 kg) a remporté deux médailles d’or alors que la championne du monde Ghofrane Belkhir (55 kg )a remporté 3 médailles d’argent.

La Fédération Tunisienne d’Haltérophilie salue la performance exceptionnelle de Karem Ben Hnia, un capitaine légendaire, 11 fois champion d’Afrique avec 32 médailles d’or.

La délégation tunisienne observe une journée de repos ce vendredi 25 avril 2025, avant de reprendre la compétition le samedi 26 avril avec Aymen Becha (–109 kg), Ezzeddine Maiek (+109 kg) et Zaineb Naoui (–87 kg).

