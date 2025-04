Festival de l’Ingénierie, des Sciences et des Technologies – FEST by ADENIT : conférence et projection

Le Festival de l’Ingénierie, des Sciences et des Technologies – FEST by ADENIT, se tiendra le mercredi 30 avril 2025 à l’ENIT, informe l’association Adenit ou Association des Diplômés de l’ENIT (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis).

Au programme de cette deuxième du festival de l’Ingénierie, une conférence exclusive du dr Mehdi Benna de la NASA intitulé “Taking a new Small Step for Man – The giant leap of our generation”.

Dr. Mehdi Benna est planétologue à la NASA et diplômé ENIT Génie Electrique 1999. Ce scientifique tunisien est spécialiste de l’astronomie et du climat sur les planètes auprès de l’agence américaine NASA. pour assister à sa conférence il faut s’inscrire sur le site officiel de l’adenit.

La journée prévoir aussi la projection du premier long-métrage documentaire produit par l’ATUGE intitulé “Bâtisseurs”. “Bâtisseurs” est un film de 1h08 réalisé par Hinde Boujemaa, qui sera projeté en avant-première mercredi 30 avril 2025 à 11h à l’Amphithéâtre Annabi à l’ENIT. Il sera suivi d’un débat avec la réalisatrice et des membres du bureau de l’ATUGE.

Ce documentaire rend hommage à une génération de Grands Hommes, à travers les parcours de sept figures majeures de la Tunisie mais souvent méconnues, qui, dans les premières décennies suivant l’indépendance, a contribué à jeter les fondations de l’État moderne.

Ces “bâtisseurs” tunisiens ont œuvré, avec passion et détermination, dans un contexte souvent difficile, à l’émergence d’un pays qui a été parmi les plus prospères de la région.

Avec ce projet, l’ATUGE célèbre ses 35 ans et espère raviver la fierté de ce que la Tunisie a su accomplir, tout en réaffirmant l’importance de la transmission et de l’engagement.

L’année dernière, l’ADENIT avait accueilli lors de la première édition de son FEST, le professeur Mongi Bawendi, titulaire du prix Noel de la Chimie qui a donné une conférence à l’occasion. La conférence présentée mercredi 22 mai 2024 en anglais, a porté sur ses travaux, notamment le “Quantum Magic in Nanocrystals”.

L’École nationale d’ingénieurs de Tunis ou ENIT est la doyenne des écoles d’ingénieurs de Tunisie, la plus ancienne du pays après l’Institut national agronomique de Tunisie. Fondée dans les années 60, elle est dépendant de l’université de Tunis – El Manar, elle se situe au sein du campus d’El Manar à Tunis.

