Le programme de coopération suisse en Tunisie pour 2025-2028 officiellement lancé

La Suisse et la Tunisie ont réaffirmé leur partenariat solide et durable à l’occasion de l’événement de lancement officiel du nouveau programme de coopération suisse en Tunisie pour la période 2025–2028, qui s’est déroulé dans la soirée du jeudi 24 avril 2025.

Une semaine après la 14e réunion annuelle du Comité de pilotage du programme de la Coopération suisse en Tunisie, cet événement s’est tenu en présence de médias tunisiens ainsi que l’ensemble des partenaires de mise en œuvre des projets soutenus par la Coopération suisse.

Le nouveau programme de la coopération tunisio-suisse 2025-2028 est conçu en concertation avec les partenaires tunisiens, et en cohérence avec les priorités nationales et les différentes stratégies sectorielles.

Doté d’un budget indicatif de 60 Mio CHF (environ 211 Mio TND), il s’inscrit dans la continuité d’un engagement helvétique de longue date en Tunisie et reflète une volonté commune d’appuyer les priorités de développement du pays, dans un esprit de respect, de dialogue et de partenariat.

Le programme 2025–2028, fruit d’une étroite collaboration entre trois offices fédéraux suisses – la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) – vise deux objectifs interdépendants : la prospérité économique et la stabilité sociale.

Il met l’accent sur le développement durable, l’inclusion sociale, l’appui aux réformes, le renforcement de la gouvernance ainsi que la gestion concertée des migrations.

En synergie avec le plan de développement national, la Suisse renforce son soutien notamment aux réformes macroéconomiques favorables au climat des affaires, à un secteur privé plus résilient et compétitif, à la transition énergétique, au développement urbain, à la formation professionnelle et à la cohésion sociale, avec un accent particulier sur les régions intérieures.

Les principes de genre, d’équité et de transparence traversent l’ensemble des initiatives, tout comme une approche territoriale intégrée et participative.

Dans le cadre du lancement du programme 2025-2028, une délégation suisse (Nicolas Randin, Vice-directeur, Ambassadeur et Chef de la Division Afrique au Département Fédéral des Affaires étrangères, Maël Fedrigo, Chargé de programme au Secrétariat d’État à l’Économie et Julien Bettler, Chargé de programme pour la division Afrique) a visité en Tunisie plusieurs projets phares appuyés par la coopération suisse et a rencontré les partenaires locaux dans différentes régions du pays.

La Suisse et la Tunisie partagent un partenariat fondé sur la confiance, la solidarité et l’engagement commun pour un développement inclusif et durable.

Le programme de Coopération suisse en Tunisie 2025-2028 est accessible à cette adresse : https://bit.ly/442CfPB

Tekiano avec communiqué