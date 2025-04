Journée Mondiale de la Danse 2025 : La Tunisie célèbre l’art chorégraphique, entre tradition et modernité

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Danse , célébrée chaque 29 avril, la Tunisie prépare une édition 2025 exceptionnelle. L’évènement est organisé sous l’égide du Ministère des Affaires Culturelles, et organisée par le Pôle Ballet et Arts Chorégraphiques du Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Cette journée mettra en valeur la richesse, la transmission et la créativité du patrimoine dansé tunisien et prévoit un programme riche entre prestations artistiques et échanges avec des professionnels.

La Journée Mondiale de la Danse 2025 débutera par une grande table ronde, animée par Nesrine Chaabouni, directrice du Pôle Ballets et Arts chorégraphiques à la cité de la Culture de Tunis, une occasion de réfléchir sur l’avenir de la danse en Tunisie.

Deux thèmes majeurs y seront abordés à savoir la formation en danse en Tunisie, avec la participation de Malek Sebai et Abdelkader Drihli et le financement et les subventions du secteur chorégraphique, en présence de Nawel Skandrani et Cyrine Kalai.

Cet échange vise à soulever les enjeux cruciaux du milieu chorégraphique et à donner la parole aux acteurs de terrain, qu’ils soient enseignants, artistes ou institutionnels.

L’après-midi sera rythmé par une série de spectacles de danse reflétant la diversité chorégraphique tunisienne. Entre créations contemporaines, rythmes traditionnels et innovations stylistiques, le public découvrira un panorama vivant et vibrant de la scène actuelle.

Programme de la journée mondiale de la danse 2025 à la Cité de la Culture à Tunis mardi 29 Avril :

– Table ronde et rencontre avec les danseurs (10H-13H30) Modératrice : Nesrine Chaabouni 1er PARTIE : Formation en danse en Tunisie : Rencontre avec Malek Sebai et Abdelkader Drihli (10H-11H30) 2eme PARTIE: Financements et subvention en Tunisie et à l’international :Rencontre avec Nawel Skandrani et Cyrine Kalai (12H-13H30) – Performances et spectacles (16h – 19h45) 16h00 – Right Now de Oumaima Manai. : Outdoor (45 minutes)

17h00 – أنا وين (Ana Win) Tarek Bouzid : Salle 300 (20 minutes)

17h30 – Le rythme de la révolution de Ghazi Chebbi : Salle 300 (30 minutes)

18h00 – Partitions de Anne Marie Sellami : Salle 300 (17 minutes)

19h00 – عربون (Aarboûn) de Imed Jemaa : Salle 700 (45 minutes) – Hommages et Cérémonie de prix (20h00– 20h30) – Théâtre de l’Opéra – Le public sera accueilli à partir de 19h30 par des performances de Danse Latine dans le hall du théâtre de l’Opéra. -20h00 – Discours d’ouverture par Syhem Belkhodja et Nesrine Chaabouni puis diffusion d’une vidéo sur la danse en Tunisie. – 20h05 : Hommages et remise des prix à 14 personnalités célèbres du monde de la danse tunisienne. – Soirée des Écoles (Théâtre de l’opéra) – (20h30– 22h15) 20h30 – Break dance Tarek Bouallegui et Ecole Urban Dance, Ala Zrafi (10 minutes)

20h40 – École Inna Bouchnak (15 minutes)

20h55 – École de danse IKAA, Anne Marie Sellami (15 minutes)

21h10 – Danse orientale : Alf Lila w Lila : Haïfa Bouzouita (5 minutes)

21h15 – École Jalel Douma : Kelmti Horra (17 minutes)

21h35 – Danse africaine : Jordan Kisasi (5 minutes) – 21h45 – le Ballet de l’Opéra de Tunis. Extrait de « Carmen » (10 min) – 22h00 – la Troupe Nationale des Arts Populaires (15 min)

Hommages aux grandes figures de la danse tunisienne

Une cérémonie d’hommages et de remise de prix honorera 14 personnalités qui ont façonné l’histoire de la danse en Tunisie. Cet hommage solennel sera précédé de performances dans le hall du théâtre, rendant hommage au passé tout en inspirant les générations futures.

L’hommage sera rendu à ces artistes exceptionnels qui ont marqué l’histoire de la danse en Tunisie à savoir Hamadi Laghbebi, Ismail Hattab, Ridha Amroussi, et Nejib Khalfallah et le duo Zina et Aziza.

Des prix seront remis aux artistes pionniers de la danse en Tunisie à l’instar de Zohra el Khmiri (Zohra Lambouba), Khira Dhaoui , Esmahen Chaari, Anne Marie Sellami, Nawel Skandrani, Imed Jemaa, Inna Bouchnak, Jalel Douma et Malek Sebai.

La jeunesse à l’honneur avec la Soirée des Écoles

La soirée sera consacrée aux écoles privées de danse et aux jeunes talents du pays. Un spectacle réunira différentes disciplines; Break dance, Danse classique, Danse orientale et Danse africaine.

Des extraits du Ballet de l’Opéra de Tunis et de la Troupe Nationale des Arts Populaires sont attendus.

La Journée Internationale de la Danse est célébrée dans plus de 150 pays le 29 avril de chaque année. Le Comité de Danse International (CDI, en relation avec l’UNESCO) instaure la Journée internationale de la danse en 1982 et la date du 29 avril a été choisie pour commémorer l’anniversaire de Jean-Georges Noverre (1727-1810), créateur du ballet moderne.

