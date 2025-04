Le Musée du Bardo abrite l’exposition DACCOURDOU : hommage à la présence culturelle italienne en Tunisie

Le Musée National du Bardo à Tunis accueille l’exposition ‘DACCOURDOU. Aspects et formes de la présence culturelle italienne en Tunisie’ du 25 avril au 25 juillet 2025. Cet événement est organisé par l’Institut Culturel Italien de Tunis, IICTunisi, en collaboration avec l’Ambassade d’Italie et l’Institut National du Patrimoine, avec le soutien de la Direction Générale de la Créativité Contemporaine du Ministère italien de la Culture.

Les oeuvres de quatre photographes internationaux Tommaso Fiscaletti, Claudio Gobbi, Souad Mani et Giovanna Silva sont mis en avant dans le cadre de l’exposition. Ils racontent, à travers leurs clichés, les nombreuses traces de la culture italienne en Tunisie : sites archéologiques tunisiens, missions archéologiques italo-tunisiennes, architecture, coopération commerciale et mémoire historique.

– Claudio Gobbi explore la beauté intemporelle du patrimoine tunisien.

– Souad Mani se concentre sur les traces laissées à Sousse.

– Giovanna Silva met en lumière les héritages architecturaux à Tunis.

– Tommaso Fiscaletti immortalise les visages de cette osmose quotidienne.

L’exposition est curatée par Filippo Maggia, l’un des plus grands experts italiens en photographie contemporaine.

Le vernissage de l’exposition s’est déroulé vendredi 25 avril, en présence d’un grand nombre d’invités italiens, d’artistes et de spécialistes en patrimoine archéologique. Ce projet est né de 60 ans de coopération archéologique entre la Tunisie et l’Italie.

L’inauguration de l’exposition fait suite à deux journées d’études intitulées « 60 ans de coopération archéologique tuniso-italienne : bilan et perspectives », organisées au Bardo les 23 et 24 avril 2025. Ces rencontres ont célébré le soixantième anniversaire de la première mission archéologique commune entre la Tunisie et l’Italie.

Le mot ‘DACCOURDOU’ souvent utilisé en dialecte tunisien pour signifier ‘d’accord’, incarne la proximité entre les deux cultures. Lors de son intervention, Alessandro Prunas, ambassadeur d’Italie en Tunisie, a insisté sur la profondeur historique des relations tuniso-italiennes, remontant à l’époque de Rome et Carthage.

