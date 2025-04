L’huile d’olive Tunisienne remporte 79 médailles à l’European International Olive Oil Competition. La Tunisie se retrouve ainsi à la première place lors de cette troisième édition de ce concours international EIOOC, organisé par le groupe suédois Global International Olive Oil Competitions (GIOOC).

La Tunisie devance la Grèce et l’Espagne, respectivement deuxième et troisième, lors de cette compétition qui s’est déroulée du 22 au 24 avril 2025, à Genève en Suisse. Le pays a remporté 56 médailles d’or pour la qualité, 19 médailles d’or pour une huile saine et quatre médailles d’argent.

Les marques Tunisiennes primées sont :

En plus de la Tunisie, 13 pays ont participé à cette compétition, à savoir l’Espagne, la Grèce, la Turquie, l’Italie, l’Algérie, la Jordanie, le Maroc, la Libye, le Portugal, la Croatie, Sultanat d’Oman, l’Arabie Saoudite et Jordanie, a-t-il encore dit.

Le jury international de cette compétition est composé de 12 experts de Tunisie, Espagne, Grèce, Italie, Argentine, Turquie et Algérie.

Le GIOOC organise chaque année, quatre grandes compétitions internationales d’huile d’olive extra vierge, à savoir: «The Global Olive Oil Competitions» à Abu Dhabi, « The European International Olive Oil Competition » (EIOOC) en Suisse, « The Scandinavition International Olive Oil Competition » (SIOOC) à Stockholm « The United States International Olive Oil Competition (USIOOC) à Miami.

Tekiano avec TAP