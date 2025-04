Samsung Electronics classé numéro 1 sur le marché mondial des moniteurs de jeux pour la 6e année consécutive

L’entreprise renforce sa position de leader mondial avec une part de marché de 21,0 % pour les moniteurs de jeux et de 34,6 % pour les moniteurs OLED

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui que l’entreprise conserve sa position de leader mondial des moniteurs de jeu pour la sixième année consécutive, selon les dernières données de l’International Data Corporation (IDC).

Sur la base du revenu total, Samsung a acquis la part la plus importante du marché mondial des moniteurs de jeu en 2024 (à savoir 21,0 %), réaffirmant sa domination dans un secteur en évolution rapide et axé sur la performance.

Samsung s’est également classée première dans le segment mondial des moniteurs OLED pour la deuxième année consécutive, atteignant une part de marché de 34,6 % deux ans seulement après le lancement de son premier modèle OLED.

« La dynamique de Samsung sur le marché des moniteurs de jeu reflète notre poursuite incessante de l’innovation et notre compréhension approfondie des besoins des joueurs d’aujourd’hui », a déclaré Hoon Chung, Executive Vice President of the Visual Display Business de Samsung Electronics. « Des expériences 3D immersives aux performances OLED de pointe, nous façonnons l’avenir des jeux. »

La croissance continue de Samsung est alimentée par sa puissante gamme de moniteurs de jeu Odyssey, qui offrent une expérience de jeu immersive et très performante grâce à une variété de modèles :

– Odyssey 3D (modèle G90XF) : un moniteur de 27 pouces qui offre des jeux 3D immersifs sans lunettes, grâce à la technologie de suivi oculaire et de lentilles lenticulaires exclusives. Avec une conversion vidéo 2D-3D fluide via Reality Hub, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse GTG ultra-rapide de 1 ms, le moniteur redéfinit l’interactivité et le réalisme.

– Odyssey OLED G8 (modèle G81SF) : un moniteur de jeu OLED 27 pouces ou 32 pouces 4K 240 Hz à la pointe de la technologie qui offre une précision des couleurs exceptionnelle et des performances ultra-rapides grâce à la technologie QD-OLED avancée. Il présente la densité de pixels la plus élevée de sa catégorie, un temps de réponse GTG de 0,03 ms et le système Samsung OLED Safeguard+ qui protège contre les brûlures.

– Odyssey OLED G6 (modèle G60SF) : un moniteur QHD QD-OLED de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement ultra rapide de 500 Hz et un temps de réponse GTG de 0,03 ms, dont le lancement est prévu pour le second semestre 2025. L’Odyssey G6 renforce le leadership de Samsung dans le segment des jeux compétitifs, en apportant une vitesse et une réactivité de haut niveau.

Au cœur de cette gamme de nouvelle génération réside la technologie OLED Quantum Dot exclusive de Samsung, qui améliore la précision des couleurs, le contraste et la luminosité dans tous les angles de vue – ce qui en fait le choix préféré des joueurs à la recherche à la fois d’une qualité d’image époustouflante et de performances de haut niveau.

Les performances de ces trois moniteurs sont encore améliorées par leur compatibilité avec NVIDIA G-SYNC et la prise en charge d’AMD FreeSync™ Premium Pro, , qui réduisent les saccades, les déchirements et le décalage pour une expérience de jeu OLED ultime.

L’Odyssey 3D et l’Odyssey OLED G8 sont maintenant disponibles au Benelux.

L’Odyssey OLED G6 sera disponible dans le monde entier au cours du second semestre 2025.

Pour plus d’informations sur les moniteurs de jeu Samsung, visitez le site: https://www.samsung.com/be_fr/monitors/odyssey-gaming-monitor/

Communiqué