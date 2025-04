Les téléviseurs QNED evo 2025 de LG lancés avec l’IA personnalisée, True Wireless et de meilleurs visuels. LG Electronics (LG) lance sa gamme 2025 QNED evo, renforçant ainsi sa présence sur le segment des téléviseurs LCD haut de gamme.

Marquant une avancée significative pour les téléviseurs LCD, les nouveaux téléviseurs QNED evo héritent de la valeur différenciée de LG OLED, ainsi que de diverses solutions de couleurs, de la technologie Mini LED, du dernier processeur α (Alpha) AI, de performances de jeu de premier plan et de la plateforme polyvalente primée webOS.

Certifiés par Intertek pour atteindre un volume de couleurs de 100%, ces téléviseurs de pointe reproduisent des couleurs riches et réalistes dans les environnements lumineux et sombres.

Grâce à la solution propriétaire Dynamic QNED Color, qui remplace la technologie des points quantiques, les téléspectateurs peuvent s’attendre à une profondeur, une clarté et une précision exceptionnelles, quelles que soient les conditions d’éclairage.

Grâce à la technologie Mini LED alimentée par le processeur Alpha AI, les modèles QNED evo bénéficient d’un contrôle raffiné de la lumière, améliorant le contraste et la précision des images pour garantir des noirs plus profonds, des hautes lumières plus éclatantes et une qualité d’image bien équilibrée.

Des algorithmes IA avancés contrôlent efficacement chaque zone pour offrir des performances accrues, en plus des images immersives de la technologie Mini LED.

Pour améliorer encore la qualité de l’image et du son, AI Picture Pro de LG optimise les détails, la profondeur et la précision, en ajustant chaque scène avec un traitement sophistiqué pour obtenir la qualité d’image la plus raffinée pour tous les contenus.

L’AI Object Enhancer identifie et améliore les visages, les corps et les éléments clés de la scène pour plus de détails et de naturalisme. Dynamic Tone Mapping Pro divise chaque scène en blocs et ajuste la luminosité et le contraste, créant ainsi des images plus vivantes et plus réalistes.

En complément de ces améliorations, AI Sound Pro plonge les téléspectateurs dans un son surround virtuel 9.1.2, enrichissant la profondeur et la clarté spatiale grâce aux haut-parleurs intégrés du téléviseur.

La gamme propose également des fonctions hautement personnalisées, grâce à la technologie AI qui peut comprendre les préférences audio et visuelles uniques de chaque utilisateur.

Analysant plus de 1,6 milliard de paramètres d’image et 40 millions de profils sonores, l’assistant AI Picture/Sound Wizard porte la personnalisation à un niveau supérieur, en recommandant des modes audios et visuels adaptés à chaque utilisateur.

Pour plus de commodité, LG introduit un bouton AI sur la télécommande AI Magic, offrant une reconnaissance vocale intuitive et une navigation sans effort. La fonction de pointeur de la télécommande fonctionne comme une souris d’ordinateur, permettant aux utilisateurs d’explorer facilement le contenu et de régler les modes de visualisation.

Un ensemble de fonctions alimentées par l’IA crée une expérience de divertissement profondément personnalisée. AI Voice ID reconnaît les voix individuelles pour changer de profil et recommander des contenus personnalisés.

LG AI Concierge analyse l’historique de visionnage et les habitudes de l’utilisateur pour fournir des suggestions de contenu et des recommandations de mots-clés, tandis que AI Search – alimenté par un modèle de langage étendu – comprend le contexte conversationnel et l’intention de l’utilisateur pour une découverte de contenu plus intuitive.

L’intégration de Microsoft Copilot simplifie encore le processus, en aidant les utilisateurs à trouver et à organiser des informations complexes de manière efficace, et l’AI Chatbot identifie les défis potentiels de l’utilisateur et propose des solutions efficaces et opportunes.

Les modèles QNED evo 2025 améliorent l’expérience de l’utilisateur grâce à ces fonctions d’IA avancées et à la plateforme de télévision intelligente primée webOS 25. Alimenté par le nouveau processeur Alpha AI, webOS 25 offre une personnalisation et une commodité accrues. Au-delà de l’achat initial, les propriétaires de téléviseurs LG équipés de webOS peuvent profiter de l’expérience smart TV la plus récente pendant cinq ans.

Tekiano avec communiqué