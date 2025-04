WhatsApp Web permettra bientôt de lancer les appels audio et vidéo directement dans le navigateur web annonce les concepteurs de l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde qui s’apprête ainsi à franchir une nouvelle étape majeure.

Après avoir longtemps réservé les appels audio et vidéo à ses applications mobiles et desktop, la plateforme prépare l’arrivée de ces fonctionnalités tant attendues dans sa version web. Cette évolution promet de transformer l’expérience des utilisateurs, en leur offrant encore plus de flexibilité et de simplicité au quotidien.

Jusqu’à présent, les utilisateurs de WhatsApp Web devaient se contenter des messages écrits, de l’envoi de fichiers et de la gestion de groupes. Pour passer un appel vocal ou vidéo, il fallait impérativement basculer vers l’application mobile ou installer la version desktop sur Windows ou Mac.

Cette limitation, source de frustration pour de nombreux adeptes du navigateur, sera bientôt de l’histoire ancienne.

Selon plusieurs sources spécialisées, des icônes dédiées aux appels audio et vidéo sont apparues dans la version bêta de WhatsApp Web. Ces nouveautés laissent présager un déploiement imminent de la fonctionnalité, qui permettra de lancer des appels directement depuis Chrome, Safari, Edge ou tout autre navigateur compatible.

Quels avantages pour les utilisateurs ?

L’intégration des appels audio et vidéo sur WhatsApp Web répond à plusieurs besoins, l’une des plus importantes est de ne plus avoir besoin de télécharger ou d’installer une application supplémentaire pour passer un appel.

Il sera possible de communiquer depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet, ce qui est idéal pour le télétravail ou les déplacements professionnels. Les fonctionnalités du web rejoignent enfin celles des applications mobiles et desktop, pour une expérience cohérente sur tous les supports.

Cette évolution s’inscrit dans la tendance actuelle à privilégier les outils de communication accessibles partout, sans contrainte technique. À l’image de Microsoft Teams ou Google Meet, WhatsApp veut offrir à ses utilisateurs la liberté de passer des appels sans quitter leur navigateur.

D’après les premières informations, les appels audio et vidéo sur WhatsApp Web fonctionneront aussi bien en individuel qu’en groupe. Si la limite exacte du nombre de participants n’est pas encore confirmée, il est probable qu’elle s’aligne sur celle des applications, soit jusqu’à 32 personnes par appel de groupe.

Pour profiter de ces fonctionnalités sur WhatsApp Web, il faudra :

– Disposer d’une connexion Internet stable.

– Autoriser WhatsApp à accéder au microphone et à la caméra de l’ordinateur.

– Utiliser un ordinateur équipé d’une sortie audio, d’un micro et d’une caméra fonctionnelle.

L’interface devrait être intuitive, avec des boutons clairement identifiés pour lancer ou rejoindre un appel, couper le micro ou la caméra, et quitter la conversation à tout moment.

WhatsApp a également profité de cette mise à jour pour renforcer la confidentialité des échanges. La fonction ‘Advanced Chat Privacy’ permet désormais de bloquer l’exportation de l’historique des discussions, d’empêcher la sauvegarde automatique des médias reçus et de limiter l’utilisation de l’IA dans les conversations, garantissant ainsi une meilleure protection des données personnelles.

Pour l’instant, aucune date officielle de lancement n’a été communiquée. La fonctionnalité est en phase de test auprès de certains utilisateurs bêta, ce qui laisse penser qu’un déploiement progressif pourrait intervenir dans les prochains mois…

Tekiano