Décès de Anouar Chaafi, le talentueux metteur et scène et artiste tunisien tire sa révérence

Anouar Chaafi, l’illustre artiste et metteur en scène tunisien est décédé après un long combat contre la maladie dans matinée du mercredi 30 avril 2025. La scène culturelle et universitaire vient de perdre un éminent académicien et un grand artiste et créateur qui a marqué de son empreinte le monde du théâtre, tant sur le plan national qu’arabe.

Metteur en scène, critique et professeur universitaire, Anouar Chaafi a à son actif de nombreuses pièces de théâtre à succès, dont la dernière en date est “Le Cauchemar d’Einstein”, inspirée d’un texte du dramaturge Kamel Ayadi. Il a également contribué à la formation de générations d’artistes et d’étudiants.

Il a publié un ouvrage en langue arabe sur les lectures scéniques, en plus de nombreux articles scientifiques sur le théâtre en général, et sur le mouvement théâtral en Tunisie et dans le monde arabe en particulier.

Doté d’un esprit créatif hors normes, le défunt a occupé plusieurs postes à la tête d’institutions et structures théâtrales. Il a notamment fondé la troupe du Théâtre expérimental de Médenine en 1989 et lancé le Festival national du théâtre expérimental en 1992.

Il fut le premier directeur fondateur du Centre des arts scéniques et dramatiques de Médenine en 2011. Il a également dirigé le Théâtre National Tunisien entre 2011 et 2014.

Le défunt a reçu de nombreuses distinctions à l’échelle nationale et arabe en reconnaissance de son œuvre, de son riche parcours scientifique et artistique, et de ses éminentes contributions au secteur du quatrième art. Paix à son âme.

