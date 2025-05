Le Festival du Film Francophone (FFF) 2025 revient pour une série de projections à Tunis, Sfax et Sousse, et ce du 30 avril au 14 mai. Ce festival vise à célébrer la diversité et la richesse du cinéma francophone.

Organisé par le Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF) et piloté cette année par l’Ambassade de Suisse en Tunisie, cette nouvelle édition, désormais une tradition dédiée à la projection des films francophones en Tunisie, s’inscrit comme un rendez-vous incontournable du 7ᵉ art.

Sous le thème « La francophonie en images : regards croisés », cette nouvelle édition promet une immersion unique au cœur d’un cinéma pluriel et engagé. La cérémonie d’ouverture, tenue le 29 avril à la Cité de la Culture à Tunis, a marqué le coup d’envoi d’un festival résolument tourné vers le dialogue culturel.

La programmation du FFF 2025 met à l’honneur une vingtaine de films issus de divers pays francophones, tels que le Canada, le Maroc, la Suisse, la Roumanie ou encore la République Démocratique du Congo. Une sélection de films engagés, drôles, touchants et passionnants, le meilleur du cinéma francophone est proposé au cinéphiles en Tunisie!

Courts et longs métrages, documentaires, animations et fictions composent une sélection exigeante, dont plusieurs œuvres ont déjà été saluées dans de grands festivals comme Cannes, la Berlinale ou les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).

Ces films explorent des thèmes forts et universels : amour, exil, jeunesse, mémoire, justice, environnement, offrant un regard croisé sur les réalités contemporaines au sein de l’espace francophone.

Le Festival du Film Francophone s’ouvre également à un large public à travers une programmation régionale accessible à Sfax et Sousse.

Programme du Festival du Film Francophone 2025 à Sousse du 30 avril au 14 mai

Programme du Festival du Film Francophone 2025 à Sfax du 30 avril au 14 mai

Le Programme du Festival du Film Francophone 2025 à Tunis, prévu du 05 au 11 mai à la salle Tahar Cheriâa de la cité de la culture de Tunis, est préparé en coordination avec le CNCI, centre national du Cinéma et de l’image.

Grâce à l’accès libre et gratuit à toutes les projections, le FFF 2025 renforce sa mission de démocratisation culturelle, tout en valorisant les multiples voix et talents du cinéma francophone. En Tunisie, cette édition réaffirme le rôle essentiel du 7ᵉ art comme vecteur de créativité, de mémoire et de dialogue interculturel, plaçant la francophonie au cœur de la scène cinématographique.

Le programme du Festival du Film Francophone 2025 à Tunis, Sousse et Sfax définitif est mis à jour sur la page de Les journées de la Francophonie – Tunisie .

S.B.