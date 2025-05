Le film Promis Le Ciel d’Erige Sehiri : film d’ouverture d’Un Certain Regard au Festival de Cannes 2025

Le film Promis Le Ciel de Erige Sehiri, ouvrira la section Un Certain Regard du 78e Festival de Cannes, qui se tiendra du 13 au 24 mai 2025. Après le succès critique de son film Sous les figuiers, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2022 et sélectionné aux Oscars, Erige Sehiri revient sur la Croisette avec un second long-métrage très attendu.

Le film Promis le Ciel ou “Promised Sky” sera projeté mercredi 14 mai à 19h, lors de la cérémonie d’ouverture d’Un Certain Regard, une section réputée pour mettre en avant un cinéma d’auteur novateur et engagé.

Situé dans la Tunisie contemporaine, “PROMISED SKY” explore les thèmes de la migration, de la solidarité féminine et des tensions sociales, à travers un regard intime et poétique.

Synopsis du film Promis le Ciel : Le film suit Marie, une pasteure ivoirienne et ancienne journaliste qui offre refuge à deux jeunes femmes : Naney, une mère en quête d’avenir, et Jolie, une étudiante porteuse des espoirs de sa famille. L’arrivée d’une fillette orpheline viendra remettre en question leur équilibre précaire, révélant la complexité des liens humains dans un contexte de crise.

Le casting du film Promis le Ciel réunit Aïssa Maïga, Laetitia Ky, Deborah Naney, et Mohamed Grayaa, acteur tunisien reconnu. La direction photo est assurée par Frida Marzouk, déjà aux côtés de Sehiri pour “Sous les figuiers”, et qui a travaillé sur toute la franchise John Wick. Didar Domehri produit le film, tandis que MAD Distribution en assure la diffusion dans le monde arabe.

Erige Sehiri, réalisatrice du film, est une des fondateurs de la plateforme d’investigation INKYFADA et de l’ONG tunisienne Al Khatt. Erige Sehiri milite pour la liberté de la presse et l’éducation aux médias. Elle est également membre de Rawiyat–Sisters in Film, un collectif qui soutient les réalisatrices arabes et issues de la diaspora.

S.B.