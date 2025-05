Le Match FC Barcelona vs Inter Milan se joue mercredi 30 avril 2025 dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des Champions UEFA. La rencontre choc FC Barcelona vs Inter Milan se joue à partir de 21H sur le pelouse du stade olympique Lluís Companys à Barcelone en Espagne.

La Barça se trouve en position de force! les Catalans déjà vainqueur de la Supercoupe d’Espagne et de la Coupe du Roi ce weekend, ils tenteront de prendre un avantage à domicile, profitant de l’enthousiasme ambiant.

A noter que l’Inter de Milan est triple vainqueur de la compétition alors que FC Barcelona, quintuple vainqueur.

Vous pouvez regarder le match Match FC Barcelona vs Inter Milan en direct live sur les chaines beIN Sports ar 1, Canal+, Movistar Liga de Campeones, Sport TV 5, DAZN 1 Allemagne, SRF 2, RTS 2, RSI La 2 et RTL Club. Le streaming du match FC Barcelona vs Inter Milan est accessible sur le site de beinconnect.

