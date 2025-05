Météo en Tunisie : temps nagueux , température en légère hausse

La Météo en Tunisie est caractérisée mercredi 30 avril 2025 par un temps nuageux sur l’ensemble du pays. Ces nuages deviendront progressivement plus denses dans l’après-midi.

Cela se verra notamment sur les régions ouest du nord et du centre, où des orages locaux accompagnés de pluies éparses sont attendus.

Le vent souffle du sud sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud du pays, relativement forts à localement fort près des côtes nord, et faible à modérés ailleurs. La mer sera agitée à très agitée au nord, et ondulée sur le reste du littoral.

Une légère hausse des températures est attendue, avec des maximales variant entre 19 et 23 degrés sur les côtes et les hauts plateaux, entre 24 et 28 degrés ailleurs, pouvant atteindre jusqu’à 30 degrés dans l’extrême sud.