Google purge son Play Store : Pourquoi la suppression de 47% des applications est une bonne nouvelle?

Le Play Store de Google connaît actuellement une transformation majeure sans précédent. Selon une analyse récente d’Appfigures, la boutique d’applications Android a vu son catalogue fondre drastiquement.

La catalogue de Play Store passe de 3,4 millions d’applications début 2024 à seulement 1,8 million aujourd’hui, soit une chute vertigineuse de 47%. Contrairement aux apparences, cette réduction massive constitue une excellente nouvelle pour l’écosystème Android et ses utilisateurs.

Pourquoi cette purge effectuée par Google sur Play Store est bénéfique est nécessaire?

Cette réduction drastique n’est pas le fruit du hasard mais résulte d’une initiative délibérée de Google pour améliorer la qualité globale de son store. En juillet 2024, l’entreprise a significativement durci ses exigences qualitatives pour les applications Android.

Cette politique plus stricte vise spécifiquement plusieurs catégories d’applications indésirables à savoir :

Les applications à fonctionnalité ou contenu limité, comme les simples visionneuses de texte,

Les applications proposant un contenu minimaliste (par exemple, un unique fond d’écran),

Les applications sans utilité réelle ou abandonnées par leurs développeurs,

Les applications instables, qui plantent fréquemment ou fonctionnent mal.

Cette initiative n’est pas isolée dans l’industrie, mais Google semble l’appliquer avec une rigueur particulière. À titre de comparaison, l’App Store d’Apple a légèrement augmenté son nombre d’applications sur la même période, passant de 1,6 à 1,64 million.

Des bénéfices concrets pour les utilisateurs Android

La surabondance d’applications de faible qualité rendait difficile la découverte de solutions pertinentes et bien conçues. Avec cette purge, les utilisateurs ne sont plus noyés dans une masse d’applications inutiles ou redondantes.

Les développeurs sérieux gagnent en visibilité, permettant à leurs créations de qualité d’être plus facilement découvertes. Par ailleurs, Google a intensifié ses efforts pour éliminer les applications malveillantes.

Grâce à des examens humains élargis et l’utilisation accrue de l’IA pour détecter les menaces, l’entreprise a bloqué 2,36 millions d’applications enfreignant ses politiques et banni plus de 158 000 comptes développeurs tentant de publier des applications nuisibles.

Ces applications de mauvaise qualité dégradent l’expérience globale sur Android. En supprimant les applications buggées, trompeuses ou sans valeur ajoutée, Google garantit une expérience plus fluide et agréable aux utilisateurs de son écosystème.

Une stratégie gagnante pour l’écosystème Android

Cette politique d’assainissement représente un virage stratégique important pour Google. Plutôt que de privilégier la quantité, l’entreprise mise désormais sur la qualité, une approche qui profite à tous les acteurs de l’écosystème.

Pour les développeurs sérieux, c’est l’opportunité de gagner en visibilité dans un environnement moins saturé. Pour les utilisateurs, c’est l’assurance de trouver plus facilement des applications pertinentes et sécurisées.

Tekiano