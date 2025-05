Hommage au peintre tunisien Jaber Al Mahjoub à Dar El Founoun au Belvédère de Tunis

Un hommage au peintre tunisien Jaber Al Mahjoub sera rendu a Dar El Founoun au Belvédère de Tunis ou le Centre national d’Art Vivant de Tunis à travers une exposition de ses oeuvres intitulée “”LE MONDE POUR TOUS” à partir du samedi 3 mai 2025, à 17h00.

Placée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, cette exposition hommage se poursuivra jusqu’au 31 mai, avec une rencontre sur le parcours de l’artiste, peintre et sculpteur tunisien Jaber Al Mahjoub, qui sera organisée dans un second temps.

Jaber Al Mahjoub naît le 5 janvier 1938 à M’saken. Orphelin de père à trois ans et de mère à six ans, il est élevé par sa sœur Zina. Gardant des moutons, il ne peut fréquenter l’école et ne sait ni lire, ni écrire. En 1948, il quitte la Tunisie, lit-on dans la biographie de l’artiste publiée par Dar El Founoun.

C’est un parcours atypique que connaitra cet artiste car après avoir été boulanger, il devient boxeur avant de s’improviser comédien-chanteur.

En 1978 et 1980, il expose au Salon d’hiver. Dans les années 1980, il s’installe à Paris. Découvert par Jean Dubuffet, son travail de peintre et de sculpteur s’apparente à de l’art brut et singulier.

Il est représenté dans des musées d’art brut et dans des collections privées, dont le Lille Métropole Musée d’Art moderne, d’Art contemporain et d’Art brut.

Ses œuvres figurent dans les collections muséales d’art naïf de Berlin, Chicago, Amsterdam, Lausanne et Bruxelles. Il est lauréat du premier prix de peinture aux États-Unis en 1971.

Le sculpteur et peintre tunisien est décédé le 21 octobre 2021 à Paris et est inhumé dans sa ville natale. Pour lui rendre hommage, une exposition de ses œuvres sur les murs extérieurs du Pavillon Carré de Baudouin a eu lieu de janvier à mai en l’année 2022…

C’est un monde d’un Oiseau Libre, celui de Jaber Al Mahjoub, que les riverains sont invités à découvrir à partir du samedi 03 mai 2025 au Centre national d’Art Vivant sis le Belvédère de Tunis.

