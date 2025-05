La MSB Tunis devient la première école de commerce triplement accréditée AACSB, EFMD et AMBA

La Mediterranean School of Business (MSB), relevant de la SMU (South Mediterranean University) et dont le campus se situe à Tunis aux Berges du Lac 2, franchit une étape historique : elle vient en effet de recueillir les trois accréditations internationales les plus prestigieuses dans le secteur, attribuées respectivement par l’AACSB, l’EFMD et l’AMBA. Ce qui fait d’elle désormais la première et unique école de business en Tunisie et en Afrique francophone à rejoindre le cercle très restreint des 1% des écoles de business accréditées à ce niveau dans le monde.

Félicitant tout le staff enseignant pour cet accomplissement exceptionnel, M. Mahmoud Triki, président-fondateur de la SMU, a déclaré que « cette triple reconnaissance souligne l’engagement constant de la MSB pour l’excellence académique, l’innovation pédagogique et la formation de leaders aptes à relever les défis d’une économie mondialisée. » Il a également indiqué qu’elle renforce également son positionnement comme référence incontournable de l’enseignement supérieur en Tunisie et au-delà.

Les accréditations obtenues par MSB

La première est celle l’AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) qui est une référence mondiale fondée en 1916, reconnue pour son exigence et son impact sur l’éducation en management. Uniquement 6% des Business Schools dans le monde ont réussi à obtenir cette prestigieuse accréditation.

La deuxième a été attribuée par l’EFMD (European Foundation for Management Development) : il s’agit d’une accréditation européenne valorisant l’internationalisation, la connexion au monde professionnel et la responsabilité sociétale.

La troisième a été décernée par l’AMBA (Association of MBAs): basée à Londres, cette accréditation récompense les MBA et Executive MBA les plus prestigieux au monde. AMBA accrédite uniquement les programmes des 2 % des meilleures écoles de commerce sur plus de cinq continents.

Une célébration à la hauteur de l’accomplissement

Pour marquer cet événement exceptionnel, la MSB a organisé une série de rencontres réunissant étudiants, alumni, professeurs, partenaires et familles.

Parmi les moments forts, un workshop dédié aux parents et futurs bacheliers a été animé par des experts internationaux en enseignement supérieur. L’objectif : éclairer le processus de choix d’une école de business en mettant en lumière les critères clés, notamment la valeur des accréditations internationales.

Hanane El Kouari, Associate Director International à l’IESEG School of Management, a souligné l’importance de cette initiative, rappelant que « les accréditations, la reconnaissance internationale et la qualité académique sont des éléments essentiels pour un choix éclairé. »

Sarah Vaughan, Senior Expert en enseignement supérieur, a partagé sa vision inspirante : « Choisir son école de business, c’est apprendre à se connaître, à rêver grand et à tracer un chemin à son image. »

Inauguration du “SMU Accreditation Wall”

La semaine de célébration s’est clôturée avec l’inauguration du SMU Accreditation Wall : un symbole fort de l’engagement continu de la South Mediterranean University (SMU) envers l’excellence académique et la qualité de l’enseignement.

À propos de la MSB

Fondée en 2002, la Mediterranean School of Business fait aujourd’hui partie des 1% des écoles de business dans le monde à être triplement accrédité. La MSB propose des programmes de Licence, Master et Executive MBA de haut niveau, dans des disciplines clés comme le Marketing, la Finance, Supply Chain et Operation Management ainsi que Business Analytics and AI.

Grâce son corps professoral hautement qualifié, son staff dévoué et son approche innovante, la MSB prépare les futurs leaders aux défis des métiers de demain et à un environnement professionnel en constante évolution.

En parallèle de l’excellence académique, la MSB offre une vie de campus dynamique, rythmée par des événements, des initiatives étudiantes et des opportunités de networking. Son réseau solide d’alumni et de partenaires internationaux permet aux étudiants d’évoluer dans un cadre stimulant, propice au développement personnel et professionnel.

Pour plus d’informations : www.smu.tn/msb