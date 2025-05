Projection à l’AF Tunis : “Les Fesquiat”, un film sur le patrimoine hydraulique de Djerba

L’Association Tunisienne de Permaculture, en collaboration avec l’Alliance Française de Tunis, organise, lundi, une projection exceptionnelle du film documentaire “Les Fesquiat : Histoire de résilience” et ce de 18h à 19h30, au siège de l’AF de Tunis à l’Ariana.

Tourné à Djerba, ce film met en lumière les fesquia, ces citernes collectives traditionnelles qui témoignent d’un savoir-faire local essentiel en matière de gestion durable de l’eau dans un environnement aride.

À travers des témoignages poignants, des images rares et des analyses approfondies, le documentaire révèle l’importance cruciale de ces structures au sein du tissu social, culturel et écologique de l’île de Djerba.

Le film sera présenté en arabe, sous-titré en français, afin de toucher un large public sensible aux enjeux de l’eau, de la résilience et de la préservation des patrimoines vivants. La projection sera suivie d’un temps d’échange enrichissant avec les membres de l’ATP (Association Tunisienne de Permaculture).

En effet, la Tunisie, qui enregistre moins de 400 m3 d’eau environ par habitant et par an en moyenne, se trouve sous le seuil du stress hydrique, fixé à 500 m3 par habitant et par an, selon l’Institut des ressources mondiales (World Resources Institute).

Toujours d’après le World Resources Institute, la Tunisie figure également parmi les 25 pays les plus touchés par le stress hydrique dans le monde.