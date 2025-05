GARCICOM célèbre ses 20 ans et dévoile GC Store, une initiative créative et solidaire

Le mercredi 30 avril 2025, l’agence GARCICOM a célébré 20 années d’indépendance, de passion créative et d’engagement aux côtés de ses clients, lors d’un événement marquant baptisé “20th and counting”. Organisée dans ses nouveaux locaux à El Menzah 4, cette soirée a réuni partenaires, collaborateurs, clients et amis de l’agence autour d’un moment à la fois festif, poétique et porteur de sens.

Créée en 2005, GARCICOM s’est imposée comme une référence dans le paysage de la communication tunisienne. Reconnue pour son approche humaine, son exigence de qualité et sa liberté de ton, elle a accompagné, depuis deux décennies, de nombreuses marques dans la construction de leur identité et la valorisation de leurs messages.

La soirée a été ponctuée de prises de parole, d’une rétrospective immersive retraçant les grandes étapes de l’agence, d’une exposition dédiée à ses projets les plus marquants, ainsi que de témoignages de clients et partenaires.

Un moment fort a été la remise symbolique du Trophée des 20 ans à Mme Raoudha Djait, ex-directrice de la communication de la Banque du Sud, à qui l’on doit l’initiative fondatrice de la création de GARCICOM. Ce geste de reconnaissance sincère a rappelé que si l’agence existe aujourd’hui, c’est d’abord parce qu’elle a cru en ce projet, vingt ans plus tôt. Une manière simple et directe d’honorer ce point de départ, sans lequel rien n’aurait été possible.

Autre temps fort de la soirée : le lancement officiel de GC Store, une nouvelle initiative portée par l’équipe de GARCICOM, conçue comme une extension naturelle de son univers créatif. Connue pour ses notebooks originaux offerts chaque année à ses clients, l’agence a choisi d’en proposer une sélection en édition limitée, accessible à toutes celles et ceux qui partagent ses valeurs.

Mais GC Store est aussi un projet solidaire : l’intégralité des bénéfices générés sera reversée à des actions soutenant l’accès à l’éducation. Fidèle à ses engagements, GARCICOM continue ainsi de lier expression créative et impact sociétal.

En fêtant ses 20 ans, l’agence ne fait pas que regarder en arrière : elle réaffirme son engagement pour une communication responsable, intelligente et ancrée dans le réel, tout en se tournant avec conviction vers l’avenir.