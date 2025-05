QNB soutient les hôpitaux « Aziza Othmana » et « Béchir Hamza »

QNB Tunisia a annoncé son soutien aux travaux d’aménagements et d’équipements à l’hôpital Aziza Othmana et à l’hôpital d’enfants Béchir Hamza à Tunis, afin de pallier le manque d’équipements essentiels.

Cette initiative, menée par QNB en partenariat avec l’Association Carthage Horizon et en coordination avec le ministère de la Santé, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la banque en matière de responsabilité sociétale et de son engagement envers le secteur de la santé.

Dans ce cadre, QNB a fourni des équipements au service d’hématologie de l’hôpital Aziza Othmana. Parallèlement, la banque a soutenu la réhabilitation des espaces dédiés aux mères et aux enfants hospitalisés au sein du service pédiatrique de l’hôpital Béchir Hamza, contribuant ainsi à améliorer la qualité des soins et à offrir un environnement sain aux patients.

Ces services ont été inaugurés le 5 mai 2025 en présence du Ministre de la Santé, Dr Mustafa Al-Ferjani, qui a souligné l’importance du soutien du secteur privé, représenté ici par QNB et la société civile, pour améliorer les conditions d’accueil des patients et leur offrir une meilleure qualité de soin.

QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats avec 25 agences dont deux agences dédiées à la clientèle Premium situées sur l’avenue Mohammed V à Tunis et à Sousse ainsi que 3 centres d’affaires pour les entreprises à Tunis et Sousse, et un bureau de change à l’aéroport de Tunis-Carthage.