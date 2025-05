Samsung lance l’IA visuelle en temps réel sur la série Galaxy S25 grâce à une mise à jour de Gemini Live

À compter du 7 avril, les utilisateurs de la série Galaxy S25 pourront bénéficier de nouvelles fonctionnalités de conversation visuelle grâce à une mise à jour logicielle gratuite

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé récemment le déploiement d’une nouvelle expérience d’IA avec Gemini Live, offrant aux utilisateurs de Galaxy des conversations visuelles en temps réel avec l’IA. Le déploiement de la fonction débutera le 7 avril, en commençant par la série Galaxy S25, disponible gratuitement pour tous les utilisateurs.

Grâce à l’assistance fournie par l’IA, les utilisateurs de Galaxy peuvent prendre plus naturellement part à des interactions conversationnelles qui facilitent les tâches quotidiennes. Il suffit d’appuyer sur le bouton latéral et de le maintenir enfoncé pour montrer à Gemini Live[1] ce que vous voyez tout en interagissant avec lui dans une conversation en direct.

Imaginez que vous choisissiez une tenue ou que vous réorganisiez une armoire. Gemini Live peut désormais faciliter ces décisions quotidiennes. En pointant simplement la caméra, les utilisateurs peuvent obtenir des suggestions sur la manière de classer les objets et d’optimiser l’espace, ou partager leur écran lorsqu’ils naviguent sur des sites de vente en ligne afin de recevoir des conseils de style personnalisés. Avec la possibilité de consulter ce que l’utilisateur voit et de répondre en temps réel, la série Galaxy S25 s’apparente à un ami de confiance toujours prêt à aider.

« En collaboration avec Google, nous faisons un pas audacieux vers l’avenir de l’IA mobile, en proposant des interactions plus intelligentes qui sont profondément en phase avec la façon dont nous vivons, travaillons et communiquons », a déclaré Jay Kim, vice-président exécutif et directeur du bureau de l’expérience client, division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « Grâce à cette nouvelle capacité visuelle, la série Galaxy S25 donne vie à des expériences d’IA de nouvelle génération, établissant de nouvelles normes pour la façon dont les utilisateurs s’engagent avec le monde à travers leurs appareils. »

Le 7 avril, Gemini Live, avec ses fonctions d’appareil photo et de partage d’écran, commencera à être déployé pour tous les utilisateurs de la série Galaxy S25, sans frais supplémentaires. Pour de plus amples informations sur la série Galaxy S25, veuillez consulter le site suivant: Samsung Newsroom, Samsungmobilepress.com et Samsung.com.

[1] Vérifier l’exactitude des réponses. Compatible avec certaines fonctions et certains comptes. Connexion Internet requise. Disponible dans certains pays et pour les utilisateurs de plus de 18 ans.